Полив стартовал в Актау

Фото предоставили в городском акимате
В ходе поливочных работ были охвачены насаждения на территории акимата области, в сквере 12 микрорайона, по периметру дома №34 в 11 микрорайоне, на площади «Ынтымак», у поликлиники №1, а также газон у монумента «Вечный огонь».
Из водовозов поливают зелёные насаждения возле торгового центра «Байтерек», периметр 6, 8, 9, 11, 12, 14 микрорайонов, вдоль автодороги №18, напротив жилого комплекса «Green Park» и у областной мечети.
Напомним, власти обещают проложить 120 километров водопроводных труб в Актау.
Из водовозов поливают зелёные насаждения возле торгового центра «Байтерек», периметр 6, 8, 9, 11, 12, 14 микрорайонов, вдоль автодороги №18, напротив жилого комплекса «Green Park» и у областной мечети.
Напомним, власти обещают проложить 120 километров водопроводных труб в Актау.
Оставьте свой комментарий первым.