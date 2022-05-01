Прибрежную зону очищают от ила в Актау

Фото предоставили в федерации парусного спорта РК
Проблему с заиливанием взялась решить федерация парусного спорта РК в лице его президента Абиля Шомбылова.
Уже третий день на территории городского пляжа, прилегающей к ДЮСШ по парусному спорту, проводится очистка дна от ила.
На работы ориентировочно планируется затратить около миллиона тенге.
На сегодня уже собрано в насыпные горы около 100 тонн ила. Его вывезут на мусорный полигон.
Напомним, уборку городского пляжа в начале апреля провела федерация парусного спорта. За два дня было вывезено около 60 тонн твердых бытовых отходов.
Уже третий день на территории городского пляжа, прилегающей к ДЮСШ по парусному спорту, проводится очистка дна от ила.
На работы ориентировочно планируется затратить около миллиона тенге.
На сегодня уже собрано в насыпные горы около 100 тонн ила. Его вывезут на мусорный полигон.
Напомним, уборку городского пляжа в начале апреля провела федерация парусного спорта. За два дня было вывезено около 60 тонн твердых бытовых отходов.
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