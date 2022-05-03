Слив в озеро Караколь прокомментировали экологи: у отеля «Rixos» есть разрешение

- Закон не запрещает, но с условием соблюдения определенных нормативов. Туда сбрасывается вода из бассейнов, которая ранее прошла процедуру дехлорирования и смешалась с водой обратного осмоса. Они должны проводить мониторинг сбрасываемой воды и сдавать отчеты, - сообщили в ведомстве.

В департаменте экологии Мангистауской области заверили, что у отеля «Rixos» имеется разрешение на сброс очищенной воды в озеро Караколь.Ранее владельцы трубы не сдавали отчеты, как отметили экологи, в связи с чем получили взыскание и предписание об устранении нарушения.Напомним, в Сети появилось видео слива воды в озеро Караколь в районе отеля «Rixos».