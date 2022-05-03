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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:49

Просмотров: 1224

Слив в озеро Караколь прокомментировали экологи: у отеля «Rixos» есть разрешение

Видео со сливом воды из трубы в озеро Караколь в районе отеля «Rixos» прокомментировали в департаменте экологии Мангистауской области.

Кадр видео
В департаменте экологии Мангистауской области заверили, что у отеля «Rixos» имеется разрешение на сброс очищенной воды в озеро Караколь.

- Закон не запрещает, но с условием соблюдения определенных нормативов. Туда сбрасывается вода из бассейнов, которая ранее прошла процедуру дехлорирования и смешалась с водой обратного осмоса. Они должны проводить мониторинг сбрасываемой воды и сдавать отчеты, - сообщили в ведомстве.


Ранее владельцы трубы не сдавали отчеты, как отметили экологи, в связи с чем получили взыскание и предписание об устранении нарушения.

Напомним, в Сети появилось видео слива воды в озеро Караколь в районе отеля «Rixos».



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Комментарии ( 1 )

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 Orion (Посетители) Сегодня, 11:19
у отеля «Rixos» имеется разрешение на сброс очищенной воды в озеро Караколь.

Этим и должно было закончиться.
Экс 01 это СИЛА.
 
 

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