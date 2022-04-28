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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 20:26

Просмотров: 1118

В Сети появилось видео слива воды в озеро Караколь в районе отеля «Rixos»

Житель Актау в социальных сетях опубликовал видео, на кадрах которого запечатлён слив из трубы в озеро Караколь в районе отеля «Rixos».

Кадр видео
Автор ролика рассказал, что видео снимал ночью 27 апреля 2022 года.

На кадрах видео видно, что в районе отеля «Rixos» из трубы производится слив воды в заповедное озеро Караколь.



- Ночью видео снимал, потому что днем они ее выключают, чтобы люди не видели. Там стоит ужасная вонь,- рассказал автор видео.

Напомним, в марте текущего года отелю «Rixos» выписан штраф более 76 миллионов тенге за сброс сточных вод в Каспий.

Ранее в Сети появилось видео слива воды в озеро Караколь и в Каспий в районе отеля «Rixos».

Слив сточных вод в Караколь: экологи отобрали пробы.

Управляющий отелем «Rixos Aktau» Серик Исагалиев сообщил, что у них имеется разрешение на эмиссии (слив очищенной воды в озеро Караколь).



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Комментарии ( 1 )

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  • alixah
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  • Orion
 sake bakeevich (Посетители) Вчера, 21:16
Если и это сойдет им с рук, ничего в нашей стране никогда не изменится! Губителей нашей Родины и коррупционеров пора ставить к стенке, хотя бы для допроса с пристрастием!!!
 
 

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