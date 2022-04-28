В Сети появилось видео слива воды в озеро Караколь в районе отеля «Rixos»

Кадр видео
Автор ролика рассказал, что видео снимал ночью 27 апреля 2022 года.
На кадрах видео видно, что в районе отеля «Rixos» из трубы производится слив воды в заповедное озеро Караколь.
- Ночью видео снимал, потому что днем они ее выключают, чтобы люди не видели. Там стоит ужасная вонь,- рассказал автор видео.
Напомним, в марте текущего года отелю «Rixos» выписан штраф более 76 миллионов тенге за сброс сточных вод в Каспий.
Ранее в Сети появилось видео слива воды в озеро Караколь и в Каспий в районе отеля «Rixos».
Слив сточных вод в Караколь: экологи отобрали пробы.
Управляющий отелем «Rixos Aktau» Серик Исагалиев сообщил, что у них имеется разрешение на эмиссии (слив очищенной воды в озеро Караколь).
На кадрах видео видно, что в районе отеля «Rixos» из трубы производится слив воды в заповедное озеро Караколь.
- Ночью видео снимал, потому что днем они ее выключают, чтобы люди не видели. Там стоит ужасная вонь,- рассказал автор видео.
Напомним, в марте текущего года отелю «Rixos» выписан штраф более 76 миллионов тенге за сброс сточных вод в Каспий.
Ранее в Сети появилось видео слива воды в озеро Караколь и в Каспий в районе отеля «Rixos».
Слив сточных вод в Караколь: экологи отобрали пробы.
Управляющий отелем «Rixos Aktau» Серик Исагалиев сообщил, что у них имеется разрешение на эмиссии (слив очищенной воды в озеро Караколь).