В Сети появилось видео слива воды в озеро Караколь и в Каспий в районе отеля «Rixos»

Кадр видео
На кадрах видео видно, что в районе отеля «Rixos» установлены две трубы, из которых производится слив воды в заповедное озеро Караколь и в море. Автор ролика отметил, что видео снимал минувшим летом.
Напомним, комиссия будет расследовать ситуацию со сливом воды в Каспийское море на территории отеля «Rixos». Министерство экологии и природных ресурсов отреагировало на инцидент с отелем «Rixos». Гостиничный комплекс подозревают в сливе сточной воды в Каспийское море.
Ранее отдыхающие в отеле люди проходили по набережной и заметили трубу, из которой происходит сброс жидкости. В департаменте экологии региона сообщили, что специалисты отдела лабораторно-аналитического мониторинга взяли тест на утечку. Результаты будут сообщены общественности.
Напомним, комиссия будет расследовать ситуацию со сливом воды в Каспийское море на территории отеля «Rixos». Министерство экологии и природных ресурсов отреагировало на инцидент с отелем «Rixos». Гостиничный комплекс подозревают в сливе сточной воды в Каспийское море.
Ранее отдыхающие в отеле люди проходили по набережной и заметили трубу, из которой происходит сброс жидкости. В департаменте экологии региона сообщили, что специалисты отдела лабораторно-аналитического мониторинга взяли тест на утечку. Результаты будут сообщены общественности.
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