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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:28

Просмотров: 438

Отелю «Rixos» выписан штраф более 76 миллионов тенге за сброс сточных вод в Каспий

В департаменте экологии по Мангистауской области рассказали о результатах внеплановой проверки в отношении филиала частной компании «Aktau tourism city ltd» по факту сброса сточных вод в Каспийское море и озеро Караколь.

Фото пресс-службы ведомства
В департаменте экологии региона рассказали о внеплановой проверки отеля «Rixos» (компании «Aktau tourism city ltd»).

Отелю «Rixos» выписан штраф более 76 миллионов тенге за сброс сточных вод в Каспий


Отелю «Rixos» выписан штраф более 76 миллионов тенге за сброс сточных вод в Каспий


Отелю «Rixos» выписан штраф более 76 миллионов тенге за сброс сточных вод в Каспий


По результатам проверки установлены следующие нарушения требований экологического законодательства:

Так, по части 1 статьи 324 КоАП РК- не произведено переоформление категории воздействия и отсутствуют журналы учёта водопотребления и водоотведения, приборы учёта объёмов воды.

По статье 325 КоАП РК - не разработана программа производственного экологического контроля и соответственно не осуществляется производственный экологический контроль.

По части 1 статьи 326 КоАП РК - не предоставлены отчёты о выполнении условий природопользования, включённых в экологическое разрешение.

По части 1 статьи 331 КоАП РК - за сброс сточных вод независимо от степени их очистки в поверхностные водные объекты в зонах курортов, в местах, отведённых для купания.

По части 2 статьи 332 КоАП РК - канализационно-очистные сооружения (КОС) не эксплуатируются из-за технических проблем с 2021 года. Соответственно, компанией не производится биологическая очистка сточных вод и концентрированная морская вода от обратного осмоса опреснительной установки сбрасывается в озеро Караколь без смешивания с очищенной водой, что является нарушением правил эксплуатации, указанных в проектных решениях.

По части 1 статьи 328 КоАП РК - за осуществление сверхнормативных эмиссий в окружающую среду при сбросе на озеро Караколь.

- Общая сумма наложенного штрафа по шести статьям Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан составляет 76 миллионов 245 тысяч 549 тенге. Следует отметить, что сбросом сточных вод в море является вода, образуемая из очистной установки морской воды и из бассейновой воды, после дихлоризации. Также из-за длительного времени ремонтных работ канализационно-очистных сооружений (КОС) вся сточная вода, образуемая от гостиничного комплекса, отводится в специальный септик с последующим вывозом в городской КОС, - рассказали в департаменте экологии региона.

Необходимо отметить, что поводом для назначения внеплановой проверки в отношении «Aktau tourism city ltd» были письма от Мангистауского регионального экологического Совета казахстанской ассоциации региональных экологических инициатив «Ecojer» и с согласия специализированной природоохранной прокуратуры Мангистауской области.

При проведении проверки в качестве специалистов были привлечены сотрудники РГУ «Жайык Каспийская бассейновая инспекция», управление рыбной инспекции по Мангистауской области и Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира.

Напомним, в Сети появилось видео слива воды в озеро Караколь и в Каспий в районе отеля «Rixos».

Слив сточных вод в Караколь: экологи отобрали пробы.

Управляющий отелем «Rixos Aktau» Серик Исагалиев сообщил, что у них имеется разрешение на эмиссии (слив очищенной воды в озеро Караколь).

Филиал компании «Aktau Tourism City Ltd» в Актау управляет многофункциональным гостинично-туристским комплексом «Rixos Water World Aktau», расположенным в восточной части Каспийского моря.



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Комментарии ( 3 )

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Ксандер (Посетители) Сегодня, 14:48
Максимально распространяем по знакомым. Сознательные люди туда отдыхать никогда не поедут.
 
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 Sportikus (Посетители) Сегодня, 14:40
Пусть жители и гости страны знают теперь, где они отдыхают.
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:35
ах, вы, гады!
 
 

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