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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:28

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Слив сточных вод в пригороде Актау: экологи ожидают результаты анализов

Специалисты составили акт осмотра трубы, сообщает пресс-служба департамента экологии Мангистауской области.

Кадр видео
Выезд на место сброса организовали специалисты отделов государственного экологического контроля и лабораторно-аналитического контроля департамента экологии. Были отобраны пробы воды для проведения химического анализа.

По словам главы дома отдыха «Сая», трубопровод отводит воду из их бассейнов.

- Это горячая минеральная вода, выходящая из скважины под землей. Без какой-либо очистки она сбрасывается на побережье, далее стекает прямо в озеро Караколь. Также имеется медицинское заключение о возможности использования в лечебных целях воды из скважины по адресу: район базы отдыха «Золотые пески», участок №53, полученные от ФМБА России федеральное государственное бюджетное учреждение «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического агентства» и протоколы исследований проб воды филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертиз» по Мангистауской области, - заверили в доме отдыха «Сая».


Как заявили экологи, участок уже несколько раз был обследован, установлен точный владелец, определено фактическое содержание химических элементов в подземных водах.

- Из-за моратория на проведение проверки субъектов малого предпринимательства направлены письма в вышестоящие государственные органы о назначении проверок. Наши специалисты проводят соответствующую работу. На основании результатов вышеуказанного анализа будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, - пояснили в ведомстве.


Ранее местный житель снял на видео, как сливная труба выходит к озеру Караколь.




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