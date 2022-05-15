Слив сточных вод в пригороде Актау: экологи ожидают результаты анализов

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Выезд на место сброса организовали специалисты отделов государственного экологического контроля и лабораторно-аналитического контроля департамента экологии. Были отобраны пробы воды для проведения химического анализа.
По словам главы дома отдыха «Сая», трубопровод отводит воду из их бассейнов.
Как заявили экологи, участок уже несколько раз был обследован, установлен точный владелец, определено фактическое содержание химических элементов в подземных водах.
Ранее местный житель снял на видео, как сливная труба выходит к озеру Караколь.
По словам главы дома отдыха «Сая», трубопровод отводит воду из их бассейнов.
- Это горячая минеральная вода, выходящая из скважины под землей. Без какой-либо очистки она сбрасывается на побережье, далее стекает прямо в озеро Караколь. Также имеется медицинское заключение о возможности использования в лечебных целях воды из скважины по адресу: район базы отдыха «Золотые пески», участок №53, полученные от ФМБА России федеральное государственное бюджетное учреждение «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического агентства» и протоколы исследований проб воды филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертиз» по Мангистауской области, - заверили в доме отдыха «Сая».
Как заявили экологи, участок уже несколько раз был обследован, установлен точный владелец, определено фактическое содержание химических элементов в подземных водах.
- Из-за моратория на проведение проверки субъектов малого предпринимательства направлены письма в вышестоящие государственные органы о назначении проверок. Наши специалисты проводят соответствующую работу. На основании результатов вышеуказанного анализа будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, - пояснили в ведомстве.
Ранее местный житель снял на видео, как сливная труба выходит к озеру Караколь.
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