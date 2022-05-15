Слив сточных вод в пригороде Актау: экологи ожидают результаты анализов

- Это горячая минеральная вода, выходящая из скважины под землей. Без какой-либо очистки она сбрасывается на побережье, далее стекает прямо в озеро Караколь. Также имеется медицинское заключение о возможности использования в лечебных целях воды из скважины по адресу: район базы отдыха «Золотые пески», участок №53, полученные от ФМБА России федеральное государственное бюджетное учреждение «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического агентства» и протоколы исследований проб воды филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертиз» по Мангистауской области, - заверили в доме отдыха «Сая».

- Из-за моратория на проведение проверки субъектов малого предпринимательства направлены письма в вышестоящие государственные органы о назначении проверок. Наши специалисты проводят соответствующую работу. На основании результатов вышеуказанного анализа будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, - пояснили в ведомстве.