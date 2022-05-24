На побережье Каспийского моря в районе Акшукура обнаружили тушки мёртвых тюленей

Фото очевидцев
По словам жителя региона, сегодня, 24 мая, на набережной моря в районе Акшукура (14 км) он увидел на берегу двух мёртвых тюленей.
- Тушки тюленей практически разложившиеся, - рассказал мужчина.
Напомним, экологи выдвинули одну из причин массовой гибели тюленей в Мангистау, по их словам это могут быть нефтяные выбросы.
Туши тюленей гниют на берегу в Мангистау. Мертвых тюленей обнаружили жители на побережье Форт-Шевченко. Специалисты управления рыбной инспекции по Мангистауской области в районе морского порта Форт-Шевченко на береговой полосе от мыса Урдюк и до местности Баутинская коса обнаружили 64 туши мертвых тюленей.
Версию гибели выдвинуло Минэкологии РК.
- Тушки тюленей практически разложившиеся, - рассказал мужчина.
Напомним, экологи выдвинули одну из причин массовой гибели тюленей в Мангистау, по их словам это могут быть нефтяные выбросы.
Туши тюленей гниют на берегу в Мангистау. Мертвых тюленей обнаружили жители на побережье Форт-Шевченко. Специалисты управления рыбной инспекции по Мангистауской области в районе морского порта Форт-Шевченко на береговой полосе от мыса Урдюк и до местности Баутинская коса обнаружили 64 туши мертвых тюленей.
Версию гибели выдвинуло Минэкологии РК.
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