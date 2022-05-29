Свалка горела около Актау: что грозит за сжигание мусора

- Напоминаем жителям и гостям города, что за сжигание бытовых отходов, а именно: мусора на территориях населённых пунктов грозит наказание в соответствии со статьёй 336 КоАП РК (Несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при сборе или сжигании отходов), - заявил Динмухаммед Пиримжан.

Сообщение о возгорании мусорных и строительных отходов на открытой территории производственной зоны №5 поступило на пункт связи спасателей 28 мая в 21:20.Тушили пожар на площади ориентировочно 100 квадратных метров восемь огнеборцев.Пострадавших нет.Наказание предусматривает штраф на физических лиц в размере 20, на должностных лиц - в размере 50, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 200, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 300, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 500 МРП.