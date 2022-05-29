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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:20

Просмотров: 588

Свалка горела около Актау: что грозит за сжигание мусора

Площадь горения составила около 100 квадратных метров, рассказал старший инженер УЧС Актау Динмухаммед Пиримжан.

Фото предоставили в ДЧС региона
Сообщение о возгорании мусорных и строительных отходов на открытой территории производственной зоны №5 поступило на пункт связи спасателей 28 мая в 21:20.

Тушили пожар на площади ориентировочно 100 квадратных метров восемь огнеборцев.

Пострадавших нет.

Свалка горела около Актау: что грозит за сжигание мусора


- Напоминаем жителям и гостям города, что за сжигание бытовых отходов, а именно: мусора на территориях населённых пунктов грозит наказание в соответствии со статьёй 336 КоАП РК (Несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при сборе или сжигании отходов), - заявил Динмухаммед Пиримжан.


Наказание предусматривает штраф на физических лиц в размере 20, на должностных лиц - в размере 50, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 200, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 300, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 500 МРП.



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