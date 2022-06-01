Под личный контроль проблему с каспийскими тюленями взял Касым-Жомарт Токаев

Как стало известно сегодня, 1 июня, глава государства посетил Центрально-Азиатский институт экологических исследований. Он ознакомился с деятельностью института и посетил новый корпус, построенный с использованием новейших мировых технологий. Данное здание позволит полностью обеспечивать себя водой и электричеством.Институт, основанный в 2012 году, проводит фундаментальные и прикладные научные исследования в сферах защиты окружающей среды и ESG - экологического, социального и корпоративного управления. Институт работает по трем основным направлениям - переработка отходов нефтехимической промышленности, очистка и сохранение водных ресурсов, а также восстановление популяции каспийского тюленя.Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость изучения причин сокращения популяции каспийского тюленя и подчеркнул, что возьмет решение этой проблемы под свой личный контроль.В учреждении функционирует собственная лаборатория, оснащенная современным оборудованием. Более 120 ученых и экспертов проводят здесь различные химические и физико-химические исследования. Институт сотрудничает а с ведущими международными научно-исследовательскими центрами. Кроме того, оказывает содействие внедрению принципов ESG в стратегию и деятельность отечественных компаний.Касым-Жомарту Токаеву сообщили о разработке ряда технологий, направленных на решение актуальных экологических проблем. В частности, институтом запатентованы методы обеззараживания почвы, подвергшейся воздействию нефтепродуктов.