Мусорные контейнеры уберут со смотровой площадки на Бозжыре

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Специалисты сообщили, что мусорные контейнеры были установлены в мае этого года.
За мусором приезжали инспекторы, которые извлекали его из баков в мешки и вывозили его на специальное место.
Контейнеры со смотровой площадки завтра, 28 июля, планируют перевезти на проезжую часть близ населённого пункта Жосалы. Их содержанием займётся акимат Каракиянского района.
Напомним, мусор из опрокинутых контейнеров разлетелся по смотровой площадке на Бозжыре.
За мусором приезжали инспекторы, которые извлекали его из баков в мешки и вывозили его на специальное место.
Контейнеры со смотровой площадки завтра, 28 июля, планируют перевезти на проезжую часть близ населённого пункта Жосалы. Их содержанием займётся акимат Каракиянского района.
Напомним, мусор из опрокинутых контейнеров разлетелся по смотровой площадке на Бозжыре.