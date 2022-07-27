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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:05

Просмотров: 499

Мусорные контейнеры уберут со смотровой площадки на Бозжыре

Ситуацию с мусорными баками на смотровой площадке Бозжыра прокомментировали в природном парке «Кызылсай».

Кадр видео
Специалисты сообщили, что мусорные контейнеры были установлены в мае этого года.

За мусором приезжали инспекторы, которые извлекали его из баков в мешки и вывозили его на специальное место.

Контейнеры со смотровой площадки завтра, 28 июля, планируют перевезти на проезжую часть близ населённого пункта Жосалы. Их содержанием займётся акимат Каракиянского района.

Напомним, мусор из опрокинутых контейнеров разлетелся по смотровой площадке на Бозжыре.




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Комментарии ( 1 )

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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:18
lol Великие сказочники...инспекторы-мусорщики....я до сих пор ржу,не могу... lol Только от одной картины как инспектора с умным видом выгружали типа мусор...Ну слов нет!!!Вы тоже заметили-чем ужаснее и кошмарнее будет новость-тем нелепее и быстрее будет состряпана отмазка???
 
 

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