Розы дичают, сорняк колосится на клумбах спуска к морю в Актау

- Раньше ухаживали, поливали, делали обрезку, но в прошлом году кое-как. Этот год вообще не обращают внимания: все заросло, полив проводят для видимости, бросили шланг - куда попадает вода, а куда не доходит. Обрезку вообще не проводят. Жалко, ведь пропадут розы, там и так их много украли, выкопав с кустами. Ну когда появятся специалисты, которые будут знать, как ухаживать за цветами? Ну сколько можно издеваться и нанимать на работу неграмотных и ленивых. В каждом деле нужны профессионалы, - жалуются жительница 5 микрорайона Нелли Ершова.

Розы начинают погибать

Где-то уже начинают гнить листья

Уборка травы и сорняка не проведена

У самого памятника Жалау Мынбаеву газон подравняли, но вид у него по-прежнему жалкий

Цветущий розарий находится на спуске в 5А микрорайоне возле памятника Жалау Мынбаеву.По словам жителей 5 микрорайона, клумба заросла сорной травой, цветы не поливают и не производится обрезка, а значит цветы начинают вырождаться и дичать. Наверное, просто нет специалистов, которые должны знать, что розам необходима обрезка в определенное время.Корреспонденты lada.kz посмотрели на состояние цветника.