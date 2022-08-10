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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:23

Просмотров: 355

Розы дичают, сорняк колосится на клумбах спуска к морю в Актау

Цветущие розы, как говорят горожане, погибают без ухода и должного полива.

Увядшая роза. Фото Рашида Исмагилова
Цветущий розарий находится на спуске в 5А микрорайоне возле памятника Жалау Мынбаеву.

По словам жителей 5 микрорайона, клумба заросла сорной травой, цветы не поливают и не производится обрезка, а значит цветы начинают вырождаться и дичать. Наверное, просто нет специалистов, которые должны знать, что розам необходима обрезка в определенное время.

Розы дичают, сорняк колосится на клумбах спуска к морю в Актау


- Раньше ухаживали, поливали, делали обрезку, но в прошлом году кое-как. Этот год вообще не обращают внимания: все заросло, полив проводят для видимости, бросили шланг - куда попадает вода, а куда не доходит. Обрезку вообще не проводят. Жалко, ведь пропадут розы, там и так их много украли, выкопав с кустами. Ну когда появятся специалисты, которые будут знать, как ухаживать за цветами? Ну сколько можно издеваться и нанимать на работу неграмотных и ленивых. В каждом деле нужны профессионалы, - жалуются жительница 5 микрорайона Нелли Ершова.


Корреспонденты lada.kz посмотрели на состояние цветника.

Розы дичают, сорняк колосится на клумбах спуска к морю в Актау


Розы начинают погибать


Розы дичают, сорняк колосится на клумбах спуска к морю в Актау

Розы дичают, сорняк колосится на клумбах спуска к морю в Актау

Розы дичают, сорняк колосится на клумбах спуска к морю в Актау


Где-то уже начинают гнить листья

Розы дичают, сорняк колосится на клумбах спуска к морю в Актау


Уборка травы и сорняка не проведена


Розы дичают, сорняк колосится на клумбах спуска к морю в Актау

Розы дичают, сорняк колосится на клумбах спуска к морю в Актау


У самого памятника Жалау Мынбаеву газон подравняли, но вид у него по-прежнему жалкий

Розы дичают, сорняк колосится на клумбах спуска к морю в Актау



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Комментарии ( 2 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 18:48
В центре города, напротив областного акимата, на площади Ынтымак клумбы с розами заросли бурьяном... Позорище!
 
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  • Космос
 БО (Посетители) Сегодня, 18:28
Весь город в таком состоянии . И эта компашка на 5 лет пришла !!! angry
 
 

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