Обмелевший Каспий сняли на видео с высоты птичьего полета

Фото из архива «Лады»
Мелководный залив Кендерли. Сердце сжимается при виде того, как море отходит от берега… Вода отошла от песчаного берега минимум на 50 метров, — говорится в подписи к публикации.
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Вторник, 30 Августа
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