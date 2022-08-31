В Каспийском море произошло землетрясение

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Как сообщает республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), в акватории Каспия 30 августа на глубине 60 км был зарегистрирован подземный толчок магнитудой 3,6 балла.
Координаты гипоцентра 40.55 N, 51.71 E.
Землетрясение произошло примерно в 347 км от Актау. Жертв и пострадавших не зафиксировано.
Координаты гипоцентра 40.55 N, 51.71 E.
Землетрясение произошло примерно в 347 км от Актау. Жертв и пострадавших не зафиксировано.
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