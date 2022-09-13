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ЛАДА.kz » Экология

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 12:37

Просмотров: 2

Обмеление озера Караколь прокомментировали в Минэкологии

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК прокомментировали информацию о том, что озеро Караколь в Мангистауской области мелеет из-за строительных работ.

Кадр видеоролика
- Снижение объёма воды связано со строительством автомобильного моста через канал Шора, поэтому необходимо перед мостом предусмотреть строительство регулируемого шлюза для поддержания зеркала воды на озере. Последние несколько лет местные НПО просят включить искусственный водоём в список Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях. По их мнению, помимо усиления защиты Караколя, получение международного статуса поможет привлечь поток туристов из других стран. В настоящее время Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК рассматривает данный вопрос, - сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что любимое место обитания фламинго Караколь начало мелеть.

Именно на озере Караколь неоднократно были сняты кадры с красивыми стаями фламинго местными блогерами. Один из таких видеороликов с фламинго опубликовали в Facebook американские телеканалы Fox Los Angeles и Fox Channel. Американский телеканал CBS News тоже не отстал от своих коллег по цеху и загрузил видео на свою страницу.



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