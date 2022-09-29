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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:04

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Около пяти тонн мусора и сетей собрали на Каспии

Экологи очистили акваторию Каспия от брошенных рыболовных сетей и мусора на пути миграции тюленя. Об этом сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
С 1 по 20 сентября 2022 года Институтом гидробиологии и экологии было проведено обследование и очищение от брошенных рыболовных сетей и мусора северного побережья полуострова Тупкараган и прилегающей акватории залива Мангистау.

Около пяти тонн мусора и сетей собрали на Каспии


- Цель мероприятия состоит в обследовании и очищении от брошенных рыболовных сетей и мусора, располагающихся на путях миграции каспийских тюленей в акватории и на побережье моря у Тюленьих островов (преимущественно острова Кулалы), как одного из основных потенциальных лежбищ эндемичного вида, - сообщили в пресс-службе управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

Обследование и очищение проводилось совместно с управлением рыбной инспекции Мангистауской области и НПО «Эко Мангистау». Оценку объёма и передачу на утилизацию брошенных рыболовных сетей и морского мусора осуществляло ТОО «Eco Waste Aqtau». Поддержку в реализации проекта оказывает управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.



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