Около пяти тонн мусора и сетей собрали на Каспии

С 1 по 20 сентября 2022 года Институтом гидробиологии и экологии было проведено обследование и очищение от брошенных рыболовных сетей и мусора северного побережья полуострова Тупкараган и прилегающей акватории залива Мангистау.- Цель мероприятия состоит в обследовании и очищении от брошенных рыболовных сетей и мусора, располагающихся на путях миграции каспийских тюленей в акватории и на побережье моря у Тюленьих островов (преимущественно острова Кулалы), как одного из основных потенциальных лежбищ эндемичного вида, - сообщили в пресс-службе управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.Обследование и очищение проводилось совместно с управлением рыбной инспекции Мангистауской области и НПО «Эко Мангистау». Оценку объёма и передачу на утилизацию брошенных рыболовных сетей и морского мусора осуществляло ТОО «Eco Waste Aqtau». Поддержку в реализации проекта оказывает управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.