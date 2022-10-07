В Мангистау чиновников обещают привлекать к ответственности за скопление мусора

Фото предоставлено департаментом экологии

Свалки были выявлены в семи точках в Актау, 14 - в Мунайлинском районе, 11 - в Тупкараганском районе, две точки в Каракиянском районе, 55 - в Жанаозене. Полностью ликвидированы свалки акиматом Актау, Тупкараганского и Каракиянского районов.



Пока, как отметили специалисты, плохо справляются с задачей по ликвидации акимат Жанаозена - из 55 выявленных свалок ликвидировано только 28, ещё 27 остаются. Далее идёт акимат Мунайлинского района, где из выявленных 14 свалок ликвидировано всего четыре.



Участники совещания призвали акимов районов и городов наладить работу по очистке своих территорий. Они отметили, что в случае, если чиновники не смогут обеспечить чистоту вверенных территорий, к госслужащим будут применены штрафы.



- Есть факты, когда более 100 физических лиц были привлечены к административной ответственности. Ещё одна проблема связана с тем, что в регионе отмечается резкий рост численности населения, соответственно увеличивается и объём твёрдых бытовых отходов, - сказал Есенкос Адильбаев, заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования области.



Чиновников, ответственных за сектор ЖКХ, в случае если они проигнорируют требования ликвидировать стихийные свалки, экологи обещают штрафовать. Именно поэтому госслужащим рекомендуют поторопиться с ликвидацией несанкционированного скопления отходов.



- У акиматов районов и городов имеются уполномоченные лица, в том числе и руководящий состав исполнительного органа, которые несут непосредственную ответственность за благоустройство города и близлежащих населённых пунктов в соответствии с должностной инструкцией. В случае, если в действиях акимата будут выявлены нарушения экологических требований по незаконным свалкам, государственный экологический инспектор департамента экологии вправе составить административный протокол в отношении чиновника, по которому можно наложить штраф. Следует отметить, что на сегодняшний день в рамках нового кодекса, штрафы весьма значительны. Это скажется негативно не только с точки зрения экономических потерь, но и в плане ненадлежащего отношения к своим функциональным обязательствам государственного служащего, - подчеркнул Максат Айсин, исполняющий обязанности руководителя департамента экологии Мангистауской области.