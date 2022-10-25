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ЛАДА.kz » Экология

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 18:25

Просмотров: 415

За сдачу мусора обещают платить в Актау

Пункт приема вторсырья открылся в Актау. Деньги можно получить, если сдать пластик, стекло, целлофан, макулатуру и другое, говорят организаторы.

Фото организаторов
Экопункт, где горожанам обещают платить за сдачу мусора, 25 октября установили в Актау в 26 микрорайоне, возле остановки у торгового дома «Достык». Пункт открыли на средства спонсоров, горожан, а также при поддержке акимата. За один килограмм вторсырья сотрудники предлагают от 20 до 80 тенге. Самое дорогое вторсырьё – отходы алюминиевых банок, чуть дешевле обходится прозрачный и цветной полиэтилен. Например, килограмм бумаги приемщики оценят в 20 тенге, а за такой же вес алюминия заплатят 80 тенге.

Заработок - это не сама цель. Главное - вклад в защиту окружающей среды, рассказали горожане, пришедшие на открытие.

Жители Актау могут сдать 11 видов сырья, в том числе макулатуру, полиэтилен, стрейч-плёнку, ПЭТ-бутылки, стеклотару, флаконы из-под бытовой химии, коробки из-под бытовой техники, отходы алюминиевых банок.

За сдачу мусора обещают платить в Актау

Фото организаторов


- Экопункт формирует культуру чистоты. Мы спасаем мир от мусора, перерабатываем бытовые отходы. Деньги можно получить, сдав пластиковые бутылки, бумагу, картонные коробки и алюминиевые банки, пластиковые коробки и флаконы химических отходов. Не будем забывать, что от нас зависит чистота города, чистота мира, - сказал Бекжан Турсунмагамбетов, директор ТОО «Qaita ondeu».


Как утверждает пресс-служба акимата, работа данного пункта направлена на образование экокультуры и защиту животных.

- Уважаемые горожане, поздравляю всех с сегодняшним национальным праздником - Днем Республики. Открытие экопункта - помощь в решении экологических проблем. Как известно, чистота окружающей среды сегодня серьезная проблема мирового уровня. Поэтому призываю каждого из вас поддержать такие инициативы! Не будем забывать, что новый Казахстан начинается с нас самих. Экопункт занимается привлечением людей к волонтерской деятельности в области охраны окружающей среды путем сдачи материала для переработки, - сказал заместитель акима города Абдеш Туркменбаев.


Отметим, что в новом экопункте установлен фандомат, принимающий пластиковые отходы. Проект стартовал в 2019 году, его первая точка была открыта в Жанаозене.

Видео пресс-службы городского акимата



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Комментарии ( 1 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 19:17
Молодцы! Полностью поддерживаю организаторов открытия экопункта! bravo Жаль только, что установили в одном месте. Установите так, чтобы один экопункт охватывал 3-4 мкр-на. И вообще, по-больше бы таких, вместо новых модульных постов полиции.
 
 

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