За сдачу мусора обещают платить в Актау

Фото организаторов



- Экопункт формирует культуру чистоты. Мы спасаем мир от мусора, перерабатываем бытовые отходы. Деньги можно получить, сдав пластиковые бутылки, бумагу, картонные коробки и алюминиевые банки, пластиковые коробки и флаконы химических отходов. Не будем забывать, что от нас зависит чистота города, чистота мира, - сказал Бекжан Турсунмагамбетов, директор ТОО «Qaita ondeu».

- Уважаемые горожане, поздравляю всех с сегодняшним национальным праздником - Днем Республики. Открытие экопункта - помощь в решении экологических проблем. Как известно, чистота окружающей среды сегодня серьезная проблема мирового уровня. Поэтому призываю каждого из вас поддержать такие инициативы! Не будем забывать, что новый Казахстан начинается с нас самих. Экопункт занимается привлечением людей к волонтерской деятельности в области охраны окружающей среды путем сдачи материала для переработки, - сказал заместитель акима города Абдеш Туркменбаев.





Видео пресс-службы городского акимата

Экопункт, где горожанам обещают платить за сдачу мусора, 25 октября установили в Актау в 26 микрорайоне, возле остановки у торгового дома «Достык». Пункт открыли на средства спонсоров, горожан, а также при поддержке акимата. За один килограмм вторсырья сотрудники предлагают от 20 до 80 тенге. Самое дорогое вторсырьё – отходы алюминиевых банок, чуть дешевле обходится прозрачный и цветной полиэтилен. Например, килограмм бумаги приемщики оценят в 20 тенге, а за такой же вес алюминия заплатят 80 тенге.Заработок - это не сама цель. Главное - вклад в защиту окружающей среды, рассказали горожане, пришедшие на открытие.Жители Актау могут сдать 11 видов сырья, в том числе макулатуру, полиэтилен, стрейч-плёнку, ПЭТ-бутылки, стеклотару, флаконы из-под бытовой химии, коробки из-под бытовой техники, отходы алюминиевых банок.Как утверждает пресс-служба акимата, работа данного пункта направлена на образование экокультуры и защиту животных.Отметим, что в новом экопункте установлен фандомат, принимающий пластиковые отходы. Проект стартовал в 2019 году, его первая точка была открыта в Жанаозене.