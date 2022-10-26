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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:07

Просмотров: 949

Не дождался помощи: пеликан умер на месторождении в Мангистау

Птица ослабла, по словам вахтовиков, и погибла.

Фото вахтовиков, нашедших пеликана
Как говорят нефтяники, позавчера, 24 октября, пеликан изнемог и они выпустили его в водоем, находящийся рядом с их месторождением в районе разъезда №6.

- Из-за праздников специалисты связались с нами поздно, птица уже сильно ослабла к этому времени и умерла, - говорят вахтовики.


Напомним, пеликана обнаружили у себя на месторождении в прошедшее воскресенье вахтовики. Птица пыталась взлететь, но не смогла. Скорее всего, у него было подбито крыло.




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Комментарии ( 3 )

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  • HalatHalatuHalat
 Имярек (Посетители) Сегодня, 20:25
Почему то не сомневаться,что так и будет, какие специалисты?! Слышали мы о них

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • HalatHalatuHalat
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:12
Высчитать полную стоимость пеликана из зарплат так называемых ''специалистов'',то машины у них нету,то праздники им мешают,а зачем они вообще тогда работают и зарплату получают???Цаплю уже угробили,теперь и пеликана туда же...
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:32
"молодцы!" праздники же важней
 
 

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