Не дождался помощи: пеликан умер на месторождении в Мангистау

- Из-за праздников специалисты связались с нами поздно, птица уже сильно ослабла к этому времени и умерла, - говорят вахтовики.

Как говорят нефтяники, позавчера, 24 октября, пеликан изнемог и они выпустили его в водоем, находящийся рядом с их месторождением в районе разъезда №6.Напомним, пеликана обнаружили у себя на месторождении в прошедшее воскресенье вахтовики. Птица пыталась взлететь, но не смогла. Скорее всего, у него было подбито крыло.