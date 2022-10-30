Оставаться дома советуют синоптики жителям Актау

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В Актау 30 октября, а также в ночь с 30 на 31 октября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.



В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.



Населению синоптики советуют:



- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок.



- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.



- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.