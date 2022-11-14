Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии РК: Предварительные результаты гибели тюленей в Мангистау будут через месяц

Фото пресс-службы ведомства
По данным ведомства, сотрудниками казахстанского агентства прикладной экологии, научно-производственного центра микробиологии и вирусологии, института проблем экологии и эволюции Российской Академии Наук РФ были отобраны пробы для определения вирусологического, бактериологического происхождения заболевании, также для серологических, гормональных и токсикологических исследований.
- Сотрудниками Центра изучения и реабилитации тюленей был произведен срез усов для определения возраста и отбор проб тканей печени на наличие тяжёлых металлов в организме. Сотрудниками института гидробиологии и экологии произведены замеры и отобраны зубы и когти для определения возраста, также отобраны пробы для проведения гистологических исследовании структурных изменений. Предварительные результаты будут через месяц, - сообщается на странице Комитета в Facebook.
В ведомстве отметили, что по состоянию на 12.00 часов 10 ноября 2022 года обнаружена 141 туша мертвых тюленей.
- В случае поступления информация будет обновлена. О результатах будет сообщено дополнительно, - отметили в Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Напомним, 7 ноября 2022 года на береговой части Каспийского моря между Баутино и Форт-Шевченко обнаружены туши мертвых тюленей.
Территориальными подразделениями ветеринарного контроля и надзора Мангистауской области на месте был произведен отбор гистологических проб внутренностей погибших тюленей на предмет наличия возбудителей опасных заболеваний (пастереллез, чума плотоядных). Пробы направлены в лабораторию РГП на ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии» для проведения исследований, результаты предварительно будут готовы через две недели.
Данный факт гибели каспийских тюленей зарегистрирован в отделе полиции Тюбкараганского района Мангистауской области 7 ноября 2022 года за № 2247520300001386, в рамках которого будут устанавливаться причины и другие обстоятельства гибели животных.
- Сотрудниками Центра изучения и реабилитации тюленей был произведен срез усов для определения возраста и отбор проб тканей печени на наличие тяжёлых металлов в организме. Сотрудниками института гидробиологии и экологии произведены замеры и отобраны зубы и когти для определения возраста, также отобраны пробы для проведения гистологических исследовании структурных изменений. Предварительные результаты будут через месяц, - сообщается на странице Комитета в Facebook.
В ведомстве отметили, что по состоянию на 12.00 часов 10 ноября 2022 года обнаружена 141 туша мертвых тюленей.
- В случае поступления информация будет обновлена. О результатах будет сообщено дополнительно, - отметили в Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Напомним, 7 ноября 2022 года на береговой части Каспийского моря между Баутино и Форт-Шевченко обнаружены туши мертвых тюленей.
Территориальными подразделениями ветеринарного контроля и надзора Мангистауской области на месте был произведен отбор гистологических проб внутренностей погибших тюленей на предмет наличия возбудителей опасных заболеваний (пастереллез, чума плотоядных). Пробы направлены в лабораторию РГП на ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии» для проведения исследований, результаты предварительно будут готовы через две недели.
Данный факт гибели каспийских тюленей зарегистрирован в отделе полиции Тюбкараганского района Мангистауской области 7 ноября 2022 года за № 2247520300001386, в рамках которого будут устанавливаться причины и другие обстоятельства гибели животных.
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