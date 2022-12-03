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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:45

Просмотров: 184

Стартовала акция «Сайгак»

Стартовала широкомасштабная акция «Сайгак», сообщает Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Фото из доступных источников
Широкомасштабная республиканская природоохранная акция «Сайгак» проводится в период гона сайги, с 1 по 31 декабря.

В акции задействованы мобильные группы, куда вошли порядка 224 инспекторов РГКП «ПО «Охотзоопром», сотрудники территориальных подразделений Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, а также правоохранительных органов.

Напомним, что за незаконную охоту на сайгаков, добычу, приобретение, хранение, сбыт, перевозку предусматривается уголовная ответственность от трёх до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Стартовала акция «Сайгак»



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