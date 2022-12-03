Стартовала акция «Сайгак»

Широкомасштабная республиканская природоохранная акция «Сайгак» проводится в период гона сайги, с 1 по 31 декабря.В акции задействованы мобильные группы, куда вошли порядка 224 инспекторов РГКП «ПО «Охотзоопром», сотрудники территориальных подразделений Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, а также правоохранительных органов.Напомним, что за незаконную охоту на сайгаков, добычу, приобретение, хранение, сбыт, перевозку предусматривается уголовная ответственность от трёх до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.