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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:33

Просмотров: 824

Сильный мороз обещают в Мангистау

О штормовом предупреждении сообщают в ДЧС региона.

Фото автора
В ночь на 4 декабря в Мангистауской области ожидается ветер восточный, северо-восточный. На северо-западе региона скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. На северо-востоке же ожидается сильный мороз -15... -20 °C.

Согласно данным «Казгидромет», в Актау завтра, 4 декабря, днём температура продержится -2... -4 °C. Ночью столбик термометра опустится до -7... -9 °C.
Скорость ветра составит 9-14 м/с.



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