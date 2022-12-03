Сильный мороз обещают в Мангистау

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В ночь на 4 декабря в Мангистауской области ожидается ветер восточный, северо-восточный. На северо-западе региона скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. На северо-востоке же ожидается сильный мороз -15... -20 °C.



Согласно данным «Казгидромет», в Актау завтра, 4 декабря, днём температура продержится -2... -4 °C. Ночью столбик термометра опустится до -7... -9 °C.

Скорость ветра составит 9-14 м/с.