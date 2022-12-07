СМИ: Создание второго «моря» в Мангистау может обернуться экологической катастрофой

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«С привлечением заинтересованных государственных органов, представителей бизнес-сообщества, научного, экологического сообщества, общественности и других заинтересованных лиц с учетом наличия поручения Правительства по привлечению инвестиций, созданию рабочих мест, развитию рыбного кластера, а также в соответствии с Комплексным планом социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы дополнительно тщательно проработать проект «Инфраструктурно-рекреационный комплекс Мангистау (Инжу-Маржан)» с учетом строгого соблюдения действующего законодательства РК в сфере экологии, водных, земельных, природных ресурсов, культуры и других с внесением ряда конкретных предложений в Правительство, центральные государственные органы с рассмотрением возможности проведения конференций, круглых столов, встреч, совещаний для дальнейшей проработки реализации указанного проекта».