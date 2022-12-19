Голод и морозы: специалисты озвучили предварительную причину гибели лебедей на озере Караколь

Фото из архива lada.kz
При осмотре побережья озера Караколь специалисты обнаружили 10 погибших лебедей.
- Обнаруженные птицы определены как молодые лебеди-шипуны. Данный вид лебедя не занесён в Красную книгу РК. Предварительная версия гибели может быть связана с возрастом, так как лебеди еще не успели запастись достаточным количеством жира, чтобы пережить зиму. Кроме того, морозы в Мангистауской области достигали температуры -15 градусов, из-за чего озеро Караколь частично покрылось льдом, что усложнило процесс добычи питания, – сообщили в Мангистауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.
По учетным данным, на озере Караколь зимуют до 10 000 лебедей.
Напомним, мёртвых лебедей снял на видео житель Актау.
Позже на место выехали специалисты для взятия проб воды и воздуха, результаты обещали предоставить через несколько дней.
- Обнаруженные птицы определены как молодые лебеди-шипуны. Данный вид лебедя не занесён в Красную книгу РК. Предварительная версия гибели может быть связана с возрастом, так как лебеди еще не успели запастись достаточным количеством жира, чтобы пережить зиму. Кроме того, морозы в Мангистауской области достигали температуры -15 градусов, из-за чего озеро Караколь частично покрылось льдом, что усложнило процесс добычи питания, – сообщили в Мангистауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.
По учетным данным, на озере Караколь зимуют до 10 000 лебедей.
Напомним, мёртвых лебедей снял на видео житель Актау.
Позже на место выехали специалисты для взятия проб воды и воздуха, результаты обещали предоставить через несколько дней.
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