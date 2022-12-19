Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 19 Декабря
+8...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.56 KZT
  • €1 = 497.56 KZT
  • 1 RUB = 7.3 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:55

Просмотров: 703

Голод и морозы: специалисты озвучили предварительную причину гибели лебедей на озере Караколь

Предварительной причиной гибели лебедей на озере Караколь мог стать голод и морозы. Об этом сообщили в Мангистауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Фото из архива lada.kz
При осмотре побережья озера Караколь специалисты обнаружили 10 погибших лебедей.

- Обнаруженные птицы определены как молодые лебеди-шипуны. Данный вид лебедя не занесён в Красную книгу РК. Предварительная версия гибели может быть связана с возрастом, так как лебеди еще не успели запастись достаточным количеством жира, чтобы пережить зиму. Кроме того, морозы в Мангистауской области достигали температуры -15 градусов, из-за чего озеро Караколь частично покрылось льдом, что усложнило процесс добычи питания, – сообщили в Мангистауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

По учетным данным, на озере Караколь зимуют до 10 000 лебедей.

Напомним, мёртвых лебедей снял на видео житель Актау.

Позже на место выехали специалисты для взятия проб воды и воздуха, результаты обещали предоставить через несколько дней.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика