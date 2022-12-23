Лабораторное исследование подтвердило птичий грипп у мёртвых лебедей на озере Караколь

Кадр видеоролика

В Мангистау зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Вирус обнаружили в тушах мёртвых лебедей, которых нашли на берегу озера Караколь.



- Пробы патологических материалов, отобранные у павших лебедей и направленные в РГП на ПХВ «Национальной референтный центр по ветеринарии», дали положительный результат на грипп птиц. Озеро Караколь является одной из стоянок на пути перелётов данного вида диких птиц. В ледяных оковах оказались лебеди-шипуны, которые обитают практически на всей территории Казахстана, - сообщает Комитет ветеринарного контроля и надзора Казахстана.



Для проведения экстренных мер и предотвращения распространения инфекции среди домашних птиц Комитетом ветеринарного контроля и надзора МСХ РК из республиканского запаса выделено 18 644 дозы вакцин для вакцинации всего имеющегося поголовья сельскохозяйственных птиц, находящихся в зонах риска. Также задействованы специалисты Республиканского противоэпизоотического отряда.



- В целях сохранения стабильной эпизоотической ситуации по птичьему гриппу местными исполнительными органами проводится разъяснительная работа среди населения, ветеринарных врачей хозяйствующих субъектов, охотников, егерей и других заинтересованных лиц. Птицефабриками усилены ветеринарные мероприятия, в том числе исключение контакта и доступа диких и синантропных птиц к кормам и воде, - добавили в комитете.



По данным специалистов, эпизоотическая ситуация по гриппу среди домашних птиц в республике стабильная.



Среди домашних пернатых признаков болезни не наблюдается. Территориальными инспекциями эпизоотическая ситуация взята под контроль.