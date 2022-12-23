Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 23 Декабря
+2...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.97 KZT
  • €1 = 490.1 KZT
  • 1 RUB = 6.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 20:55

Просмотров: 4

Лабораторное исследование подтвердило птичий грипп у мёртвых лебедей на озере Караколь

Пробы материалов, отобранные у мёртвых лебедей на озере Караколь, дали положительный результат на грипп птиц. В Мангистау из республиканского запаса выделили более 18 тысяч доз вакцины. Об этом сообщает Комитет ветеринарного контроля и надзора Казахстана.

Кадр видеоролика
В Мангистау зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Вирус обнаружили в тушах мёртвых лебедей, которых нашли на берегу озера Караколь.

- Пробы патологических материалов, отобранные у павших лебедей и направленные в РГП на ПХВ «Национальной референтный центр по ветеринарии», дали положительный результат на грипп птиц. Озеро Караколь является одной из стоянок на пути перелётов данного вида диких птиц. В ледяных оковах оказались лебеди-шипуны, которые обитают практически на всей территории Казахстана, - сообщает Комитет ветеринарного контроля и надзора Казахстана.

Для проведения экстренных мер и предотвращения распространения инфекции среди домашних птиц Комитетом ветеринарного контроля и надзора МСХ РК из республиканского запаса выделено 18 644 дозы вакцин для вакцинации всего имеющегося поголовья сельскохозяйственных птиц, находящихся в зонах риска. Также задействованы специалисты Республиканского противоэпизоотического отряда.

- В целях сохранения стабильной эпизоотической ситуации по птичьему гриппу местными исполнительными органами проводится разъяснительная работа среди населения, ветеринарных врачей хозяйствующих субъектов, охотников, егерей и других заинтересованных лиц. Птицефабриками усилены ветеринарные мероприятия, в том числе исключение контакта и доступа диких и синантропных птиц к кормам и воде, - добавили в комитете.

По данным специалистов, эпизоотическая ситуация по гриппу среди домашних птиц в республике стабильная.

Среди домашних пернатых признаков болезни не наблюдается. Территориальными инспекциями эпизоотическая ситуация взята под контроль.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика