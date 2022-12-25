Решится ли проблема со стихийными свалками в Мангистау

Фото из архива lada.kz
В рамках космомониторинга в регионе выявлено 108 свалок. Из них, по данным областного акимата, ликвидированы 67.
Одной из причин образования свалок является отсутствие узаконенных полигонов ТБО. Из 23 полигонов по области только семь соответствуют экологическим и санитарным требованиям.
Одной из причин образования свалок является отсутствие узаконенных полигонов ТБО. Из 23 полигонов по области только семь соответствуют экологическим и санитарным требованиям.
- Согласно комплексному развитию области, в селах Боранкул, Жынгылды, Акшукур, Сайын-Шапагатов планируется строительство полигонов ТБО, в том числе за счет инвесторов на сумму 700 миллионов тенге, - отметили в министерстве экологии.
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