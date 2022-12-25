Решится ли проблема со стихийными свалками в Мангистау

- Согласно комплексному развитию области, в селах Боранкул, Жынгылды, Акшукур, Сайын-Шапагатов планируется строительство полигонов ТБО, в том числе за счет инвесторов на сумму 700 миллионов тенге, - отметили в министерстве экологии.

В рамках космомониторинга в регионе выявлено 108 свалок. Из них, по данным областного акимата, ликвидированы 67.Одной из причин образования свалок является отсутствие узаконенных полигонов ТБО. Из 23 полигонов по области только семь соответствуют экологическим и санитарным требованиям.