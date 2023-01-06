О резком похолодании предупредили жителей Мангистау

Иллюстративное фото из архива lada.kz

Завтра, 7 января, Мангистауская область будет находиться под влиянием Атлантического циклона и связанными с ними атмосферными фронтальными разделами. В связи с этим на севере и западе области ожидаются осадки (дождь, снег) и усиление ветра.



- С 8 по 13 января с прохождением арктических холодных фронтов ожидается резкое понижение температуры воздуха в Мангистауской области. Понижение температуры воздуха ночью от 8-13°С до 20-25°С мороза, в конце периода температура вновь повысится до 8-13 °С мороза. Днем основной фон температуры составит 8-13°С мороза, в конце периода ожидается повышение 3-8°С мороза, на юге области – 0°С, - говорится в сообщении «Казгидромет».



Михаил Одинцов