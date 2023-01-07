Продлён мораторий на использование сайгаков в Мангистау

На территории страны обитает более 90 процентов всемирной популяции сайгаков.В связи с сокращением численности сайгаков (до 21 тысячи в 2003 году) правительством принят ряд комплексных мер по их охране, в том числе введён мораторий на их пользование.Благодаря принятым мерам на сегодня их численность достигла до 1,3 миллиона особей (до окота сайгаков), при их оптимальной численности до 700-800 тысяч особей.При этом усилилась конкуренция с сельскохозяйственными животными за пастбища и водопои, участились случаи потравы посевов. В этой связи министерством в 2023 году запланировано научное исследование популяции сайгаков в рамках биологического обоснования по управлению популяциями сайгаков, в ходе которых будут изучены следующие вопросы:В этой связи на период научно-исследовательских работ Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭПР приказом от 28 декабря 2022 года продлён мораторий на использование сайгаков, их частей и дериватов на всей территории республики до 2024 года согласно научному обоснованию.