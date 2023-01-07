Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 07 Января
+8...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.31 KZT
  • €1 = 486.94 KZT
  • 1 RUB = 6.45 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:50

Просмотров: 0

Продлён мораторий на использование сайгаков в Мангистау

О продлении моратория на использование сайгаков, их частей и дериватов сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК.

Фото из архива lada.kz
На территории страны обитает более 90 процентов всемирной популяции сайгаков.

В связи с сокращением численности сайгаков (до 21 тысячи в 2003 году) правительством принят ряд комплексных мер по их охране, в том числе введён мораторий на их пользование.

Благодаря принятым мерам на сегодня их численность достигла до 1,3 миллиона особей (до окота сайгаков), при их оптимальной численности до 700-800 тысяч особей.

Продлён мораторий на использование сайгаков в Мангистау


При этом усилилась конкуренция с сельскохозяйственными животными за пастбища и водопои, участились случаи потравы посевов. В этой связи министерством в 2023 году запланировано научное исследование популяции сайгаков в рамках биологического обоснования по управлению популяциями сайгаков, в ходе которых будут изучены следующие вопросы:

1) Прогноз развития популяции сайгаков;
2) Уточнение ареала и миграционных путей сайгаков;
3) Изучение кормовой базы сайгаков;
4) Выработка предложений по снижению конкуренции с сельским хозяйством.

В этой связи на период научно-исследовательских работ Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭПР приказом от 28 декабря 2022 года продлён мораторий на использование сайгаков, их частей и дериватов на всей территории республики до 2024 года согласно научному обоснованию.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика