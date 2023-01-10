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ЛАДА.kz » Экология

Опубликовано: Сегодня, 18:29

Просмотров: 1748

Небольшое потепление ожидается в Мангистау

Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха 12 и 13 января. Об этом сообщили в филиале республиканского государственного предприятия (РГП) «Казгидромет» по Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива
На территории Мангистау продолжается влияние Арктического антициклона и сохраняется сильный мороз.

Температура воздуха в регионе ночью 11 января составит 20-25°С мороза (в прибрежной зоне -15°С), днем 10-15°С мороза (в прибрежной зоне -7°С).

Небольшое улучшение погоды прогнозируют 12 и 13 января.

Температура воздуха в эти дни составит 13-18°С мороза (в прибрежной зоне -10°С) ночью и 5-10°С мороза (в прибрежной зоне 0°С) днем.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 3 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 21:55
Кинст,
Жуткий холод, я пас uhmylka

Жить нужно непременно хорошо
 
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Кинст (Посетители) Сегодня, 20:42
Дорожники, берите на заметку! И не говорите, что не предупреждали )
 
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  • Кинст
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:46
Крепитесь люди, скоро лето. (Слова из песни) uhmylka
 
 

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