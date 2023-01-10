Небольшое потепление ожидается в Мангистау

Иллюстративное фото из архива

На территории Мангистау продолжается влияние Арктического антициклона и сохраняется сильный мороз.



Температура воздуха в регионе ночью 11 января составит 20-25°С мороза (в прибрежной зоне -15°С), днем 10-15°С мороза (в прибрежной зоне -7°С).



Небольшое улучшение погоды прогнозируют 12 и 13 января.



Температура воздуха в эти дни составит 13-18°С мороза (в прибрежной зоне -10°С) ночью и 5-10°С мороза (в прибрежной зоне 0°С) днем.



Михаил Одинцов