Замерзающего лебедя в Актау навестили специалисты

Фото предоставили в областной территориальной инспекции
После сообщения о замерзающем на Каспии лебеде в 14 микрорайоне на место отправились специалисты областной территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира.
В областной территориальной инспекции просят жителей Актау категорически не кормить лебедей хлебом. Из-за переизбытка мучной продукции птица ослабевает.
Лебедей предпочтительно кормить специальным птичьим кормом.
Напомним, сегодня во второй половине дня местный житель Николай со своей семьей на прогулке по набережной 14 микрорайона у инсталляции «I love Aktau» заметил лебедя, который оказался закован льдами Каспия.
- Изначально мы думали, что птица ослабла. Но, к счастью, лебедь отплыл. Температура приемлемая, - отметили в ведомстве.
В областной территориальной инспекции просят жителей Актау категорически не кормить лебедей хлебом. Из-за переизбытка мучной продукции птица ослабевает.
- Лебедь от мороза не умирает, птица может умереть от голода, - подчеркнули в ведомстве.
Лебедей предпочтительно кормить специальным птичьим кормом.
Напомним, сегодня во второй половине дня местный житель Николай со своей семьей на прогулке по набережной 14 микрорайона у инсталляции «I love Aktau» заметил лебедя, который оказался закован льдами Каспия.