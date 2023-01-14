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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:54

Просмотров: 692

Замерзающего лебедя в Актау навестили специалисты

На месте побывали инспекторы лесного хозяйства и животного мира.

Фото предоставили в областной территориальной инспекции
После сообщения о замерзающем на Каспии лебеде в 14 микрорайоне на место отправились специалисты областной территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира.

Замерзающего лебедя в Актау навестили специалисты


- Изначально мы думали, что птица ослабла. Но, к счастью, лебедь отплыл. Температура приемлемая, - отметили в ведомстве.


В областной территориальной инспекции просят жителей Актау категорически не кормить лебедей хлебом. Из-за переизбытка мучной продукции птица ослабевает.

- Лебедь от мороза не умирает, птица может умереть от голода, - подчеркнули в ведомстве.


Лебедей предпочтительно кормить специальным птичьим кормом.

Напомним, сегодня во второй половине дня местный житель Николай со своей семьей на прогулке по набережной 14 микрорайона у инсталляции «I love Aktau» заметил лебедя, который оказался закован льдами Каспия.



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