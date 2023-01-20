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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:05

Просмотров: 627

Сброс грязной воды в море: экологи взяли пробы воды в Актау

Экологи взяли пробы стекающей в море воды на побережье 7А микрорайона Актау. Результаты проверки в департаменте экологии Мангистауской области пообещали огласить позже.

Фото пресс-службы ведомства
Специалисты департамента экологии Мангистауской области провели осмотр указанного места и сообщили, что вода выходит из-под земли, источник которой пока остаётся неизвестным.

В департаменте экологии отметили, что проинформировали Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, ГКП «Каспий жылу, су арнасы» и ТОО «Қала жолдары» для уточнения источника на данном участке.

- В настоящее время специалисты устанавливают источник воды. Наши специалисты взяли пробу воды и доставили её в лабораторию. Результаты отбора проб воды будут объявлены позже, - сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.

Напомним, житель Актау записал видео, на котором, по его словам, снято то, как в море стекают, предположительно, канализационные воды. Запись была сделана в районе побережья 7А микрорайона.



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Комментарии ( 3 )

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  • Дизель
 Жанар (Посетители) Сегодня, 20:15

Экологи взяли пробы стекающей в море воды на побережье 7А микрорайона Актау.

Скоро выйдет отмазка ЧТО!, ЭТО!, "грунтовые воды", которые "образовались после таянья снега и льда"...
Хозяева кабаков рыгальников не пожалеют... money ...для "правильных проб" экологов...

Все мы ходим под богом.
 
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  • kolu411
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 19:58
вода выходит из-под земли, источник которой пока остаётся неизвестным.

lol Да лаааадно! Уверен, если капнУть поглубже, то наткнулись бы на канализационную трубу, идущую от одной из обрыгаловок huh
Теперь главное проверить какая там "крыша" чтобы без кресла не остаться
 
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 ABCD (Посетители) Сегодня, 17:21
В 1-а микрорайоне, такая же ситуация, прям со стороны котеджев текут ручьи в море, и запах нехороший!
 
 

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