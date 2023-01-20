Сброс грязной воды в море: экологи взяли пробы воды в Актау

Фото пресс-службы ведомства
Специалисты департамента экологии Мангистауской области провели осмотр указанного места и сообщили, что вода выходит из-под земли, источник которой пока остаётся неизвестным.
В департаменте экологии отметили, что проинформировали Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, ГКП «Каспий жылу, су арнасы» и ТОО «Қала жолдары» для уточнения источника на данном участке.
- В настоящее время специалисты устанавливают источник воды. Наши специалисты взяли пробу воды и доставили её в лабораторию. Результаты отбора проб воды будут объявлены позже, - сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.
Напомним, житель Актау записал видео, на котором, по его словам, снято то, как в море стекают, предположительно, канализационные воды. Запись была сделана в районе побережья 7А микрорайона.
В департаменте экологии отметили, что проинформировали Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, ГКП «Каспий жылу, су арнасы» и ТОО «Қала жолдары» для уточнения источника на данном участке.
- В настоящее время специалисты устанавливают источник воды. Наши специалисты взяли пробу воды и доставили её в лабораторию. Результаты отбора проб воды будут объявлены позже, - сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.
Напомним, житель Актау записал видео, на котором, по его словам, снято то, как в море стекают, предположительно, канализационные воды. Запись была сделана в районе побережья 7А микрорайона.