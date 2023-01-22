Это не катастрофа? Появилось видео, как обмелел Каспий за 2,5 года

- Когда-то тут планировали построить целый морской порт - даже начали возводить инфраструктуру. Но, что-то пошло не так и проект не реализовался. Теперь же, став свидетелем масштабов обмеления Каспийского моря, с одной стороны, немного радуюсь за инвестора, который так и не вложился в этот проект. Нужно что-то предпринимать, - пишет Азамат Сарсенбаев.

Местный общественник и блогер Азамат Сарсенбаев запечатлел уровень обмеления моря в районе причала Сартас.Блогер показал резкий уровень обмеления, смонтировав видеозапись, сделанную летом 2020 года и видео, снятое в январе этого года.