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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:14

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В Каспийском море произошло землетрясение

Землетрясение произошло на Каспии в 780 километрах от Актау, в 46 километрах к западу от Горган в Иране. Землетрясение магнитудой 3,7 балла зарегистрировано 6 февраля 2023 года. Об этом сообщает сайт Volcano Discovery.

Google maps
Как сообщает сайт Volcano Discovery, землетрясение магнитудой 3,7 балла зарегистрировано 6 февраля (11:36:20 UTC) в Каспийском море, в 46 километрах к западу от Горган в Иране на глубине 14 километров.

Землетрясение произошло примерно в 780 километрах от Актау.

Координаты эпицентра 36.95°N / 53.94°E.



По данным сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК, 7 февраля в 8:46 мин 17 сек по алматинскому времени на границе Казахстана с Китаем произошло землетрясение в 375 км от Алматы. Магнитуда толчков составила 4,7 балла. Эпицентр расположен на территории Китая.

По данным СМИ, за последние 24 часа в Европе произошло 322 землетрясения магнитудой от 3,0 до 7,8 баллов (на карте отмечено красным цветом). Всего за 48 часов в Европе произошло 379 землетрясений (отмечено оранжевым цветом). Глубина эпицентров варьируется от 507 км, вплоть до поверхности (в Турции местами эпицентр землетрясений был прямо на поверхности). Данный феномен связан со сдвигом плит и ближайшие десять дней еще сохраняется опасность последующих землетрясений.

В Каспийском море произошло землетрясение


Напомним, вчера на фоне минувших событий в Турции - землетрясение магнитудой 7,8 балла, которое задело и близлежащие страны, появилась информация о произошедших подземных толчках на территории Казахстана. В 628 километрах на запад от Алматы 6 февраля произошло землетрясение. Магнитуда толчков составила 5,4 балла. Землетрясение ощутили жители поселка Темирлан, Шымкента и Тараза.



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