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ЛАДА.kz » Экология

Опубликовано: Сегодня, 19:30

Просмотров: 17

Варварский метод: жители Актау пожаловались на вырубку деревьев

Горожан возмутил сруб деревьев и кустарников между 2 и 6 микрорайонами, возле здания бизнес-центра «Орда». Процесс сруба деревьев жители микрорайона сняли на видео.

Коллаж из кадров видео
Пользователи Сети обратились в редакцию Lada.kz с жалобой на вырубку деревьев возле здания бизнес-центра «Орда» во 2 микрорайоне.



У срубавших зелень работников при себе имелось разрешение на эти действия. Деревья и кустарники спилили якобы как сухостой, однако местные жители утверждают, что зеленые насаждения были «живыми».

- Сколько будет продолжаться вандализм по отношению к городу со стороны чиновников? Выдано очередное разрешение на вырубку здоровых деревьев для обустройства коммерсантов! Сколько это будет продолжаться? Вместо города-сада - город-пустыня, - посетовала одна из жительниц 2 микрорайона.

Редакция ожидает официальный комментарий от акимата Актау.

Михаил Одинцов



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