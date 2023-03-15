Варварский метод: жители Актау пожаловались на вырубку деревьев

Пользователи Сети обратились в редакцию Lada.kz с жалобой на вырубку деревьев возле здания бизнес-центра «Орда» во 2 микрорайоне.У срубавших зелень работников при себе имелось разрешение на эти действия. Деревья и кустарники спилили якобы как сухостой, однако местные жители утверждают, что зеленые насаждения были «живыми».- Сколько будет продолжаться вандализм по отношению к городу со стороны чиновников? Выдано очередное разрешение на вырубку здоровых деревьев для обустройства коммерсантов! Сколько это будет продолжаться? Вместо города-сада - город-пустыня, - посетовала одна из жительниц 2 микрорайона.Редакция ожидает официальный комментарий от акимата Актау.