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ЛАДА.kz » Экология

Опубликовано: Сегодня, 14:20

Просмотров: 1040

Пластиковый «ковер»: неорганические бытовые отходы покрывают степь Мангистау

Загрязненную мусором степь Мангистауской области запечатлел Азамат Сарсенбаев, местный блогер. По его словам, все это – результат ветра и отсутствия должного ограждения вокруг мусорного полигона близ села Баянды.

Коллаж из кадров видео
Экологическую проблему запечатлел на видео местный общественник и блогер Азамат Сарсенбаев.



Степь в Мунайлинском районе области покрылась «ковром» из мусора, преимущественно состоящим из пластиковых бутылок и полиэтиленовых пакетов. Мусор распространился на километры вокруг мусорного полигона, расположенного близ села Баянды.

- Все разносится ветром, потому что вокруг полигона нет ограждения. Должна быть стена минимум три метра высотой, колючая проволока. Ничего этого нет. Там животные пасутся, ужас, неужели настолько наплевать на природу места, где живешь?, – сказал блогер.



Ранее сообщалось, что полигон в Форт-Шевченко перенесли на новое место – в 4,5 километрах от города. Это сделали по требованию жителей Тупкараганского района области.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 2 )

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  • ЛШП
  • Tankushka
  • Daulet201999
 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 18:09
Цитата: Имярек
ужас, неужели настолько наплевать на природу места, где живешь?

Ну как бы да. "Чинуша" сегодня тут, завтра в Туркестане, послезавтра в Караганде, через неделю в Астане, и.т.д.
 
-1
  • Daulet201999
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ЛШП
 Имярек (Посетители) Сегодня, 16:54
Вот куда надо экологов отправить и других протирающих штаны и кресла чинуш и трутней
Пользы будет в разы больше

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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