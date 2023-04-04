Пластиковый «ковер»: неорганические бытовые отходы покрывают степь Мангистау

Коллаж из кадров видео
Экологическую проблему запечатлел на видео местный общественник и блогер Азамат Сарсенбаев.
Степь в Мунайлинском районе области покрылась «ковром» из мусора, преимущественно состоящим из пластиковых бутылок и полиэтиленовых пакетов. Мусор распространился на километры вокруг мусорного полигона, расположенного близ села Баянды.
- Все разносится ветром, потому что вокруг полигона нет ограждения. Должна быть стена минимум три метра высотой, колючая проволока. Ничего этого нет. Там животные пасутся, ужас, неужели настолько наплевать на природу места, где живешь?, – сказал блогер.
Ранее сообщалось, что полигон в Форт-Шевченко перенесли на новое место – в 4,5 километрах от города. Это сделали по требованию жителей Тупкараганского района области.
Михаил Одинцов
Степь в Мунайлинском районе области покрылась «ковром» из мусора, преимущественно состоящим из пластиковых бутылок и полиэтиленовых пакетов. Мусор распространился на километры вокруг мусорного полигона, расположенного близ села Баянды.
- Все разносится ветром, потому что вокруг полигона нет ограждения. Должна быть стена минимум три метра высотой, колючая проволока. Ничего этого нет. Там животные пасутся, ужас, неужели настолько наплевать на природу места, где живешь?, – сказал блогер.
Ранее сообщалось, что полигон в Форт-Шевченко перенесли на новое место – в 4,5 километрах от города. Это сделали по требованию жителей Тупкараганского района области.
Михаил Одинцов