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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:39

Просмотров: 393

Очередной «лисий хвост» засняли жители Актау

«Лисий хвост» наблюдали местные жители.

Фото местных жителей
Горожане вновь увидели обильный дым оранжевого цвета, который простирался над морем. Люди уверяют, что это очередные выбросы из АО «КазАзот».

- Мы считаем, что это грубое нарушение в работе предприятия, а экологи и руководство «КазАзот» нам пытаются «закрыть» глаза на происходящее, - выразил возмущение житель Анатолий.


Компетентные органы, в частности, департамент экологии, сообщили, что проводят исследование. Пообещали предоставить комментарий позже.

С АО «КазАзот» связаться до сих пор не удаётся.

Местные жители многократно сталкиваются с подобными выбросами с АО «КазАзот» и опасаются, что они вредны для человека и окружающей среды.

Напомним, многочисленные жалобы горожан прокомментировал технолог завода Фархат Салаватов.



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Комментарии ( 1 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 18:39
Кто то помнится "трещал" что мол КазАзот
Оборудования закупил и спецов/заграничных вызвал ,чтобы жители города больше подобным выхлопом не дышали....

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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