Очередной «лисий хвост» засняли жители Актау

- Мы считаем, что это грубое нарушение в работе предприятия, а экологи и руководство «КазАзот» нам пытаются «закрыть» глаза на происходящее, - выразил возмущение житель Анатолий.

Горожане вновь увидели обильный дым оранжевого цвета, который простирался над морем. Люди уверяют, что это очередные выбросы из АО «КазАзот».Компетентные органы, в частности, департамент экологии, сообщили, что проводят исследование. Пообещали предоставить комментарий позже.С АО «КазАзот» связаться до сих пор не удаётся.Местные жители многократно сталкиваются с подобными выбросами с АО «КазАзот» и опасаются, что они вредны для человека и окружающей среды.Напомним, многочисленные жалобы горожан прокомментировал технолог завода Фархат Салаватов.