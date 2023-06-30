Возвращение леопарда в Мангистау: ведется создание нового Южного кластера Устюртского заповедника

Ряд важных для сохранения леопарда событий ожидает Мангистау в этом году: завершается работа по созданию нового Южного кластера Устюртского заповедника на территории, вблизи стыка границ Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, и начинается реальное сотрудничество с Пограничной службой Казахстана по обеспечению возможности миграций животных через государственную границу.В управлении природных ресурсов вспоминают, как в 2015 году в социальных сетях появилась подтвержденная фотографиями информация о том, что в капкан попал леопард в Каракиянском районе Мангистауской области. Новость вызвала большой интерес, так как к тому времени данный вид вообще не числился в фауне Казахстана, и сведения о его обитании здесь практически отсутствовали, говорят в ведомстве.- При этом из научной литературы известно, что в сопредельном Туркменистане обитает устойчивая популяция переднеазиатского леопарда в количестве около 100 особей. В сентябре 2018 года сотрудники Устюртского государственного природного заповедника впервые в Казахстане с помощью фотоловушек получили изображения молодого самца переднеазиатского леопарда, что стало настоящим зоологическим открытием. В ходе проведения информационной кампании и конкурса детского рисунка этот леопард даже получил свое собственное имя – Тау Шери. В последующие два года Тау Шери многократно отмечался на фотоловушках на различных участках заповедника, однако летом он, как правило, исчезал из поля зрения специалистов, вероятно, уходя за пределы его территории в поисках других представителей своего вида, - говорят в управлении.Доказанное обитание леопарда в Мангистауской области позволило специалистам подготовить биологическое обоснование для включения переднеазиатского леопарда в Красную книгу Республики Казахстан, на основании которого в 2021 году было принято соответствующее решение Правительства.Также был подготовлен план действий по сохранению леопарда в Казахстане.- В числе первоочередных приоритетов были намечены проведение мониторинга леопарда и его основных пищевых объектов (устюртского горного барана – уриала – и джейрана), расширение сети особо охраняемых природных территорий в ключевых местах обитания вида, работа с местным населением с целью предотвращения возможных конфликтных ситуаций между человеком и леопардом, а также борьба с браконьерством, в том числе, с использованием капканов больших размеров, - говорят в ведомстве.Но в 2021 году в Бейнеуском районе Мангистауской области местные жители обнаружили погибшего леопарда и оповестили об этом соответствующие природоохранные организации. После тщательного анализа фотографий погибшего животного, к сожалению, было установлено, что зверем оказался тот самый Тау Шери, который в очередной раз покинул территорию заповедника.- Достоверные причины гибели животного специалистам выяснить не удалось, однако и в этом случае нельзя исключать вероятность того, что леопард незадолго до гибели был ранен браконьерами. Необходимо отметить, что значительный вклад в обнаружении и определении Тау Шери внесли эксперты-биологи Региональной ассоциации НПО Западного Казахстана «Табиғи орта» Нурлыхан Исмаилов и Айбат Музбай. Казалось бы, на этом печальном событии, чрезвычайно огорчившем всех, кто следил за судьбой Тау Шери, история обитания леопарда в Казахстане завершилась или прервалась надолго. Однако, уже в феврале 2022 года пришли первые хорошие новости из Устюртского заповедника: на одной из фотоловушек в кадр попал фрагмент спины и хвоста нового леопарда – спутать характерную пятнистую окраску с другим зверем было невозможно, - говорят в управлении.Летом 2022 года и в апреле 2023 года достоверные подтверждения встреч леопарда были получены уже сотрудниками областного природного парка Кызылсай. После этого стало ясно, что леопард вновь вернулся в Мангистаускую область. Также стало очевидно, что для эффективного мониторинга и охраны этого редчайшего великолепного зверя нужны совместные усилия различных организаций.- В мае 2023 года в Казахстане стартовал международный трансграничный проект по изучению и охране крупных кошек. Основной исполнитель проекта в Казахстане – общественный фонд «Центр изучения и сохранения биоразнообразия». В рамках проекта уже приобретено значительное количество новых фотоловушек, данные с которых будут совместно использоваться сотрудниками Устюртского заповедника, областного природного парка «Кызылсай», Кендерли-Каясанской заповедной зоны и областной территориальной инспекции, что позволит значительно расширить охват территории при мониторинге леопарда и объединить усилия этих организаций по охране редких видов животных, - говорят в управлении.Еще ряд событий, важных для сохранения леопарда, ожидает нас в этом году: завершается работа по созданию нового Южного кластера Устюртского заповедника на территории вблизи стыка границ Казахстана, Узбекистана и Туркменистана и начинается реальное сотрудничество с Пограничной службой Казахстана по обеспечению возможности миграций животных через государственную границу.- Мы надеемся, что возвращение леопарда в Мангистау станет хорошим поводом для новых усилий по сохранению всей природы. Пожелаем ему удачи и долгой жизни. В заключение обращаемся ко всем жителям Мангистау и гостям региона: пожалуйста, бережно относитесь к представителям животного мира, встречающимся на вашем пути, и сообщайте специалистам о всех возможных встречах леопарда и других особо редких видов животных: медоеда, каракала, гиены, кулана и других, - говорят в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.