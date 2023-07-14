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ЛАДА.kz » Экология

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 13:22

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Казгидромет: Во второй части июля температура воздуха в Мангистау поднимется выше нормы

В июле этого года ожидается отклонение от нормы средней за месяц температуры воздуха на 1°С. Ожидается повышение температуры воздуха днем от +30+35°С до +37+42°С, на севере области до +32°С. Об этом сообщили в республиканском государственном предприятии «Казгидромет».

Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq-ruhy.kz
В июле средняя за месяц температура воздуха на большей части республики ожидается около нормы.

Казгидромет: Во второй части июля температура воздуха в Мангистау поднимется выше нормы

Казгидромет: Во второй части июля температура воздуха в Мангистау поднимется выше нормы


Температура воздуха выше нормы на 1°С прогнозируется в Мангистауской области, на юго-западе Западно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской и Туркестанской областей.

Казгидромет: Во второй части июля температура воздуха в Мангистау поднимется выше нормы

Казгидромет: Во второй части июля температура воздуха в Мангистау поднимется выше нормы


В РГП «Казгидромет» предоставили консультативный прогноз погоды по Мангистауской области на июль 2023 года:

Средняя за месяц температура воздуха ожидается +27,1+31,1 С, что выше нормы на 1°С на большей части, около нормы – на крайнем северо-востоке области (норма: +26,1+30,1°С).

Казгидромет: Во второй части июля температура воздуха в Мангистау поднимется выше нормы


Во второй декаде месяца ожидается повышение температуры воздуха ночью от +15+20°С до +23+28°С, днем от +30+35°С до +37+42°С, на севере области +32°С.

В начале третьей декады ожидается понижение температуры воздуха ночью до +16+21°С, днем до +26+31°С, на юге области +34°С. В конце двух декад ожидается повышение температуры воздуха ночью до +21+26°С, на севере +19°С, днем до +33+38°С, на севере +30°С.

Казгидромет: Во второй части июля температура воздуха в Мангистау поднимется выше нормы

Казгидромет: Во второй части июля температура воздуха в Мангистау поднимется выше нормы


Ранее казахстанские СМИ сообщали, что в Казахстане побит температурный рекорд 102-летней давности. По данным синоптиков, рекордное достижение было зафиксировано в июне.



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