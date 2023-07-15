Нашествие саранчи близ Актау: появилось видео

- Угроз нет. Жалоб со стороны фермеров и сельхозпроизводителей не было, - отметили в ведомстве.

Нашествие саранчи местные жители заметили у села Курык, а также близ Актау.В ведомстве сообщили, что в республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов поступила информация о перелётной (азиатской) саранче.При мониторинге установлено, что площадь распространения насекомых 50,3 гектара. Будут проведены фитосанитарные мероприятия.