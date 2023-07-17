Видео погибшего в разливах нефти в Мангистау скота появилось в соцсетях

В своем Telegram-канале Ербол Едилов поделился кадрами видео, на которых запечатлен труп верблюда в образовавшихся разливах нефти.- No comment. На месторождении Мангистауской области в разливах нефти гибнет скот. Почему месторождение не огораживают? В курсе ли министр экологии Зульфия Сулейменова?, - написал в посте политолог.В министерстве экологии видео пока не прокомментировали. Также не сказано, на каком именно месторождении это произошло.