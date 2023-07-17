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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 19:58

Просмотров: 1141

Видео погибшего в разливах нефти в Мангистау скота появилось в соцсетях

Политолог Ербол Едилов в своём Telegram-канале Yyedilov опубликовал видео с погибшим верблюдом в районе нефтедобычи в Мангистау.

Кадр видео
В своем Telegram-канале Ербол Едилов поделился кадрами видео, на которых запечатлен труп верблюда в образовавшихся разливах нефти.



- No comment. На месторождении Мангистауской области в разливах нефти гибнет скот. Почему месторождение не огораживают? В курсе ли министр экологии Зульфия Сулейменова?, - написал в посте политолог.

В министерстве экологии видео пока не прокомментировали. Также не сказано, на каком именно месторождении это произошло.



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Вчера, 21:35

На месторождении Мангистауской области в разливах нефти гибнет скот.

Верблюд не рассчитал, хотел влезть в долю к нефте барыгам, но погиб не добившись доли...
Лучше бы шарахался по трассам...
НО!, с другой стороны, ГДЕ!, служба экологии, - это такое болото разлившейся нефти, не успели закопать после аварии...

Также не сказано, на каком именно месторождении это произошло.

УЖЕ!, отмазались... money..."Зашифровано"...

Все мы ходим под богом.
 
 

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