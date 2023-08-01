Мелеющий Каспий: что станет с морем через 10 лет

График 1. Возможные экологические опасности для Каспийского моря Источник: Environmental Cooperation for the Caspian Sea. UN Environment Programme. URL: https://www.unep.org/regions/europe/our-projects/environmental-cooperation-caspian-sea



График 2. Колебания уровня воды в Каспийском море в период с 1992 года по сегодняшний день. Источник: данные https://hydroweb.theia-land.fr/