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ЛАДА.kz » Экология

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Вчера, 18:09

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Пожар на месторождении в Мангистау: привлечь дополнительные силы и ресурсы в тушении скважины поручило Минэнерго

Пожар на газовом месторождении в Мангистау тушат третий месяц. Вице-министр энергетики РК Асхат Хасенов посетил Каратурунскую группу месторождений.

Фото ЦОК Мангистауской области
С участием экспертов, ветеранов нефтегазовой отрасли и проектных институтов, ТОО «Бузачи Нефть», штаба по ликвидации аварии и буровых компаний проведено рабочее совещание с целью оказания технической консультации.

Учитывая, что ликвидация аварии на скважине №303 является сложной технической операцией, так как горит фонтанирующий газ, Скважина находится в соровой местности, и вокруг скважины наблюдались грифонообразования. Вице-министр энергетики Асхат Хасенов рекомендовал привлечь дополнительные силы и ресурсы для ликвидации аварии.

После завершения бурения наклонных скважин будет использоваться специальный буровой раствор, который и заглушит горящий газовый пласт. Сроки ликвидации аварии специалисты не берутся прогнозировать, сообщает mangystaumedia.kz.

- Никто не может сказать точную дату ликвидации аварии. Проектная скважина глубокая, сейчас мы прошли половину. Мы ставим цель – качественная и безопасная ликвидация аварии и недопущение второго фонтана. Есть специалисты Мангистауского филиала «Ак Берен», телеметрии, ГТИ станции, каждый специалист работает в рамках своей компетенции с предприятием, проводящим работы по бурению. Также мы подключили международных экспертов - китайскую нефтяную компанию CNPC и польскую PM Lukas. Каждая авария имеет физические, геологические, химические особенности, и рассматривается индивидуально. Сегодня ТОО «Бузачи нефть» поручено дополнительно разработать план Б, если не будут успешны принимаемые меры, - отметил Асхат Хасенов.

Сделать выводы о нанесённом ущербе окружающей среде пока невозможно. Раз в десять дней экологи делают замеры вблизи фонтана. Пока специалисты констатируют, что выброс состоит из метана без сероводорода или других загрязняющих веществ. После ликвидации аварии, будет выявлен газовый фактор и подсчитан ущерб. А вот саму скважину после глушения буровым раствором эксплуатировать будет невозможно.

Ранее сообщалось, что спутниковые снимки свидетельствуют о крупномасштабном выбросе мощного парникового газа на месторождении Каратурун Восточный. Компания, разрабатывающая скважину, утверждает, что это горячие паровые облака с незначительным содержанием молекул метана.

По последним данным, более 300 млн тенге ушло на тушение огня на месторождении в Мангистау. В нефтекомпании надеются, что к концу сентября пожар будет ликвидирован.

Напомним, на месторождении «Каратурун Южный» 9 июня в 03:25 часов в результате подъёма бурильного инструмента произошёл выброс газо-водяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан на скважине №303.



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