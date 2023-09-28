Неожиданный гость в 17 микрорайоне Актау: жители обнаружили белку

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Жители одного из жилых комплексов в 17 микрорайонов во дворе дома заметили белку. По словам горожан, неравнодушные люди даже пытаются ее подкармливать.
Появление белки в Актау прокомментировал руководитель НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин.
Ранее в частном секторе у продуктового магазина «Приморский» местные жители заметили белку. Люди не ожидали увидеть этого грызуна в нашем городе, многие стали фотографироваться с животным. По заверению специалистов, белки в нашем регионе не водятся.
Появление белки в Актау прокомментировал руководитель НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин.
- Белки в Актау - это чудеса. Здесь комментарий зоолога нужен, а не эколога. Но могу сказать, что грызуну нужно постараться, чтобы дожить до зимы. У нас им не чем питаться. Ягодных растений нет, шишек и грибов нет, желудей тоже нет. С насекомыми проблемы. Они к зиме должны уже запасы делать. Скорее всего, убежали у кого-то из дома. Люди сейчас много разной экзотики в квартирах держат, - сказал Кирилл Осин.
Ранее в частном секторе у продуктового магазина «Приморский» местные жители заметили белку. Люди не ожидали увидеть этого грызуна в нашем городе, многие стали фотографироваться с животным. По заверению специалистов, белки в нашем регионе не водятся.
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