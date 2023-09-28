Неожиданный гость в 17 микрорайоне Актау: жители обнаружили белку





- Белки в Актау - это чудеса. Здесь комментарий зоолога нужен, а не эколога. Но могу сказать, что грызуну нужно постараться, чтобы дожить до зимы. У нас им не чем питаться. Ягодных растений нет, шишек и грибов нет, желудей тоже нет. С насекомыми проблемы. Они к зиме должны уже запасы делать. Скорее всего, убежали у кого-то из дома. Люди сейчас много разной экзотики в квартирах держат, - сказал Кирилл Осин.

