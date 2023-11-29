Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 29 Ноября
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.04 KZT
  • €1 = 502.92 KZT
  • 1 RUB = 5.18 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 11:01

Просмотров: 224

Власти поручили ускорить создание научно-исследовательского института Каспийского моря

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел аппаратное совещание по вопросам сохранения Каспийского моря. На нем обсуждался вопрос разработки финансово-экономического обоснования создания научно-исследовательского института для вынесения его на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии. Об этом сообщается на сайте министерства.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Вопросы снижения уровня воды в Каспии и ведущиеся в этом направлении работы обсудили на аппаратном совещании при участии министра водных ресурсов и ирригации, вице-министров и руководителей нескольких департаментов.

Вице-министр Болат Бекнияз рассказал о ходе создания Научно-исследовательского института Каспийского моря, который будет заниматься мониторингом уровня воды и изучением экосистемы Каспия, а также обеспечивать тесное взаимодействия с другими прикаспийскими государствами.

Международное сотрудничество будет проходить согласно Рамочной Конвенции по защите морской среды Каспийского моря. Также готовится соглашение по научным исследованиям между всеми прикаспийскими странами.

В настоящее время готовится проект постановления о создании института и ведется разработка финансово-экономического обоснования, которое будет вынесено на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии. Министр, в свою очередь, поручил ускорить разработку всех необходимых документов.

Вице-министр Нурлан Алдамжаров сообщил, что при министерстве создано управление водного сотрудничества, которое будет заниматься вопросами Каспийского моря и взаимодействием со всеми прибрежными государствами. В свою очередь департамент международного сотрудничества начнет активную работу по реке Волга, являющейся основным притоком Каспия.

- Вопрос серьезный, поэтому от создаваемого научно-исследовательского института требуется комплексная работа по рассмотрению проблем, актуальных не только для Казахстана, но и для других прикаспийских государств. Новообразованные департаменты международного сотрудничества, водной политики, а также науки и инноваций должны тесно работать друг с другом, чтобы найти пути решения накопившихся проблем. Будем взаимодействовать с коллегами из приграничных государств, – подчеркнул министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.


Напомним, в октябре этого года министерство водных ресурсов и ирригации РК разработало соответствующий проект постановления о создании некоммерческого акционерного общества «Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика