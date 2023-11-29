Власти поручили ускорить создание научно-исследовательского института Каспийского моря

- Вопрос серьезный, поэтому от создаваемого научно-исследовательского института требуется комплексная работа по рассмотрению проблем, актуальных не только для Казахстана, но и для других прикаспийских государств. Новообразованные департаменты международного сотрудничества, водной политики, а также науки и инноваций должны тесно работать друг с другом, чтобы найти пути решения накопившихся проблем. Будем взаимодействовать с коллегами из приграничных государств, – подчеркнул министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Вопросы снижения уровня воды в Каспии и ведущиеся в этом направлении работы обсудили на аппаратном совещании при участии министра водных ресурсов и ирригации, вице-министров и руководителей нескольких департаментов.Вице-министр Болат Бекнияз рассказал о ходе создания Научно-исследовательского института Каспийского моря, который будет заниматься мониторингом уровня воды и изучением экосистемы Каспия, а также обеспечивать тесное взаимодействия с другими прикаспийскими государствами.Международное сотрудничество будет проходить согласно Рамочной Конвенции по защите морской среды Каспийского моря. Также готовится соглашение по научным исследованиям между всеми прикаспийскими странами.В настоящее время готовится проект постановления о создании института и ведется разработка финансово-экономического обоснования, которое будет вынесено на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии. Министр, в свою очередь, поручил ускорить разработку всех необходимых документов.Вице-министр Нурлан Алдамжаров сообщил, что при министерстве создано управление водного сотрудничества, которое будет заниматься вопросами Каспийского моря и взаимодействием со всеми прибрежными государствами. В свою очередь департамент международного сотрудничества начнет активную работу по реке Волга, являющейся основным притоком Каспия.Напомним, в октябре этого года министерство водных ресурсов и ирригации РК разработало соответствующий проект постановления о создании некоммерческого акционерного общества «Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря».