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ЛАДА.kz » Экология

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 17:04

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Евросоюз выразил желание сотрудничать с Казахстаном по вопросам сохранения Каспия

Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов встретился со специальным представителем Евросоюза в Центральной Азии Терхи Хакала. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в водной сфере. Об этом сообщается на сайте министерства.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Специальный представитель Евросоюза в Центральной Азии Терхи Хакала заявила о желании стран Евросоюза взаимодействовать с Казахстаном в вопросах сохранения водных ресурсов. В частности, речь зашла о разрабатываемом Министерством новом Водном кодексе и планах по созданию в Центральной Азии международного водно-энергетического консорциума.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов выразил заинтересованность в участии Европейского Союза в инициативе по сохранению Каспийского моря в рамках взаимодействия с Научно-исследовательским институтом изучения Каспия, работа над созданием которого в настоящий момент активно ведется.

- Казахстан приветствует любое взаимодействие в вопросах сохранения водных ресурсов, сотрудничая не только с соседями, но и, конечно, со странами Европы. Помимо этого, в данный момент для нашей страны актуальны такие вопросы, как восстановление ирригационных систем, реконструкция гидротехнических сооружений и изучение подземных вод. Думаю, нам удастся определить направления, в которых мы сможем эффективно поработать, – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.


Напомним, ранее сообщалось, что власти поручили ускорить создание научно-исследовательского института Каспийского моря.



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