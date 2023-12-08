Евросоюз выразил желание сотрудничать с Казахстаном по вопросам сохранения Каспия

- Казахстан приветствует любое взаимодействие в вопросах сохранения водных ресурсов, сотрудничая не только с соседями, но и, конечно, со странами Европы. Помимо этого, в данный момент для нашей страны актуальны такие вопросы, как восстановление ирригационных систем, реконструкция гидротехнических сооружений и изучение подземных вод. Думаю, нам удастся определить направления, в которых мы сможем эффективно поработать, – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Специальный представитель Евросоюза в Центральной Азии Терхи Хакала заявила о желании стран Евросоюза взаимодействовать с Казахстаном в вопросах сохранения водных ресурсов. В частности, речь зашла о разрабатываемом Министерством новом Водном кодексе и планах по созданию в Центральной Азии международного водно-энергетического консорциума.Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов выразил заинтересованность в участии Европейского Союза в инициативе по сохранению Каспийского моря в рамках взаимодействия с Научно-исследовательским институтом изучения Каспия, работа над созданием которого в настоящий момент активно ведется.Напомним, ранее сообщалось, что власти поручили ускорить создание научно-исследовательского института Каспийского моря.