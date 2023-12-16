Найденный в Актау фламинго умер по дороге в зоопарк

- Умер по дороге тот фламинго, которого я нашел в актауском порту. На тот момент он уже был очень слаб, два дня не ел и содержался в холодном ангаре. Почему-то не покидает чувство вины, что мог более лучше подготовить его к перелету, откормить до приезда ветеринаров, - говорит Азамат Сарсенбаев.

Блогер с сожалением рассказал о кончине одного из двух птенцов, который не выдержал перелет в Алматинский зоопарк.К счастью, как отметил блогер, второй птенец, которого он выхаживал почти неделю, выжил. Сейчас он уже находится в зоопарке.Напомним, отбившегося от стаи фламинго приютил дома блогер из Актау. Одинокая птица, по словам автора поста, отбилась от стаи, сильно замерзла и была голодна. Видео ему прислали подписчики.Позже Азамат Сарсенбаев поделился в социальных сетях информацией о том, что местные природоохранные органы пригрозили ему штрафом и уголовным наказанием за передержку у себя дома спасенного птенца.Вскоре найденных птенцов фламинго забрали в алматинский зоопарк.