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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:21

Просмотров: 1035

Найденный в Актау фламинго умер по дороге в зоопарк

О гибели стало известно от местного блогера Азамата Сарсенбаева.

Фото Азамата Сарсенбаева
Блогер с сожалением рассказал о кончине одного из двух птенцов, который не выдержал перелет в Алматинский зоопарк.

- Умер по дороге тот фламинго, которого я нашел в актауском порту. На тот момент он уже был очень слаб, два дня не ел и содержался в холодном ангаре. Почему-то не покидает чувство вины, что мог более лучше подготовить его к перелету, откормить до приезда ветеринаров, - говорит Азамат Сарсенбаев.


К счастью, как отметил блогер, второй птенец, которого он выхаживал почти неделю, выжил. Сейчас он уже находится в зоопарке.

Напомним, отбившегося от стаи фламинго приютил дома блогер из Актау. Одинокая птица, по словам автора поста, отбилась от стаи, сильно замерзла и была голодна. Видео ему прислали подписчики.

Позже Азамат Сарсенбаев поделился в социальных сетях информацией о том, что местные природоохранные органы пригрозили ему штрафом и уголовным наказанием за передержку у себя дома спасенного птенца.

Вскоре найденных птенцов фламинго забрали в алматинский зоопарк.



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Комментарии ( 1 )

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  • Шевченко 81
 шаман (Посетители) Сегодня, 19:34
местные природоохранные органы пригрозили ему штрафом и уголовным наказанием за передержку
то есть в следующий раз если увидите умирающую птицу надо пройти мимо?

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 

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