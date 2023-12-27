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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:32

Просмотров: 224

Экологи Мангистау: Превышения загрязняющих веществ на месторождении Каратурун Южный не установлено

Специалистами департамента экологии региона взяты пробы атмосферного воздуха возле скважины и санитарно-защитной зоны на месторождении Каратурун Южный. О результатах рассказали в департаменте экологии.

Фото пресс-службы ведомства
В ведомстве сообщили, что спустя шесть месяцев ликвидирован сложный пожар на месторождении Каратурун Южный, разрабатываемом компанией ТОО «Бузачи Нефть».

- Работы продолжаются. На данный момент не наблюдается выброса (излив) воды, а также горение газа на скважине прекратилось полностью. 26 декабря специалистами департамента осуществлен выезд на указанную территорию, где были взяты пробы атмосферного воздуха возле скважины и санитарно-защитной зоны. В результате превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено, - сообщили экологи региона.


Экологи Мангистау: Превышения загрязняющих веществ на месторождении Каратурун Южный не установлено


Экологи Мангистау: Превышения загрязняющих веществ на месторождении Каратурун Южный не установлено


В целях определения объема ущерба окружающей среде департаментом экологии совместно с Западным межрегиональным управлением государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан, специалистами филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз» будет назначена внеплановая проверка.

- О принятых мерах будет дополнительно сообщено, - отметили в ведомстве.


Ранее сообщалось, что пожар на месторождении Каратурун Южный в Мангистау ликвидирован спустя полгода.

Напомним, пожар на месторождении начался 9 июня. При бурении скважины из-за подъёма бурильного инструмента при забое 1088-1090 метров произошёл выброс газо-водяной смеси. Он перешёл в открытый газо-водяной фонтан с дальнейшим возгоранием. 21 июня сообщалось, что создан оперативный штаб по ликвидации аварии и разработан план.

Иностранные СМИ заявили о крупной утечке метана на месторождении. В компании «Бузачи нефть» заявили, что «в отношении спутниковых снимков не согласны с предположениями, опубликованными в СМИ».

Экологи сообщили, что риски для людей из-за горящей скважины на месторождении в Мангистау отсутствуют.



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Комментарии ( 1 )

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Freeman81 (Посетители) Сегодня, 17:06
По другому и быть не могло

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
 

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