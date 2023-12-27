Экологи Мангистау: Превышения загрязняющих веществ на месторождении Каратурун Южный не установлено

- Работы продолжаются. На данный момент не наблюдается выброса (излив) воды, а также горение газа на скважине прекратилось полностью. 26 декабря специалистами департамента осуществлен выезд на указанную территорию, где были взяты пробы атмосферного воздуха возле скважины и санитарно-защитной зоны. В результате превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено, - сообщили экологи региона.

- О принятых мерах будет дополнительно сообщено, - отметили в ведомстве.