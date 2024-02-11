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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:42

Просмотров: 605

На сколько оштрафовали отель «Rixos» в Актау

Расчет административных штрафов предоставили в департаменте экологии региона.

Демонтаж трубы. Фото из архива Lada.kz
Согласно части 2 статьи 331 КоАП РК (Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в отношении того же сооружения, оборудования или источника эмиссии в течение года, а субъектами крупного предпринимательства – в течение трех лет после наложения административного взыскания) рассчитан штраф в порядке сокращенного производства на сумму 1 846 000 тенге.

По части 1 статьи 328 КоАП РК (Превышение технологических нормативов выбросов, технологических нормативов сбросов, технологических удельных нормативов эмиссий или нормативов эмиссий в окружающую среду, осуществление эмиссий от источников, не указанных в экологическом разрешении, а равно осуществление эмиссий без вновь выданного экологического разрешения на действующий объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду) расчет штрафа составил 232 663 тенге.

Напомним, против «Rixos» возбудили два дела в Актау.

Позже «Rixos» предоставил видеозапись с демонтажом трубы, которая вела в озеро Караколь.




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Комментарии ( 1 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 15:26
Вот интересно хоть копейку потратят на лебедей корм там или ещё что или токо государство пострадало
 
 

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