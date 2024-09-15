Проблема будущего Дубая: тлеющий полигон близ Актау сняли с дрона

Видео последствий пожара на мусорном полигоне предоставили в ДЧС Мангистауской области.
Как следует из видео, очаг задымления еще не ликвидирован. Виден густой смог.
Блогер Азамат Сарсенбаев также побывал на месте событий, назвав это очередной коммунальной проблемой будущего туристического Баку и Дубая.
Сегодня утром проснулся от невыносимого запаха гари. Едкий дым окутал весь Актау. В принципе я всегда знал причину данной проблемы, которая из года в год только усиливается. На этот раз я хотел наглядно показать, из чего состоит этот запах и чем мы дышим, - говорит блогер.
Напомним, горожане массово жалуются на резкий запах гари в воздухе. В ДЧС сообщили, что на мусорном полигоне в Мунайлиснком районе происходит тление мусора на предварительной площади в 800 квадратных метров.
Ранее пожар на данном мусорном полигоне регистрировали 17 августа этого года. Огнем было охвачено 400 квадратных метров.
В начале сентября на этом же объекте был аналогичный пожар.
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