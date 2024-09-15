Проблема будущего Дубая: тлеющий полигон близ Актау сняли с дрона

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Как следует из видео, очаг задымления еще не ликвидирован. Виден густой смог.

Блогер Азамат Сарсенбаев также побывал на месте событий, назвав это очередной коммунальной проблемой будущего туристического Баку и Дубая.

Сегодня утром проснулся от невыносимого запаха гари. Едкий дым окутал весь Актау. В принципе я всегда знал причину данной проблемы, которая из года в год только усиливается. На этот раз я хотел наглядно показать, из чего состоит этот запах и чем мы дышим, - говорит блогер.

Напомним, горожане массово жалуются на резкий запах гари в воздухе. В ДЧС сообщили, что на мусорном полигоне в Мунайлиснком районе происходит тление мусора на предварительной площади в 800 квадратных метров.

Ранее пожар на данном мусорном полигоне регистрировали 17 августа этого года. Огнем было охвачено 400 квадратных метров.

В начале сентября на этом же объекте был аналогичный пожар.